Encontro de primeiras-damas: Brigitte Macron recebe Olena Zelenska em Paris

Brigitte Macron, mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska no Palácio do Eliseu nesta segunda-feira (12). REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI 1 min

Brigitte Macron, mulher do presidente francês, Emmanuel Macron, recebeu a primeira-dama ucraniana Olena Zelenska na segunda-feira (12) no Palácio do Eliseu, para discutir a ajuda para a reconstrução de hospitais no país em guerra e o acolhimento de crianças na França.