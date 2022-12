Para diminuir emissões de CO2, governo francês anuncia bônus para quem der carona

O governo francês anunciou terça-feira (13) uma ajuda de €100 para motoristas que derem carona em 2023. O bônus será concedido aos novos inscritos em aplicativos de compartilhamento de carro. O objetivo é evitar a emissão de 4,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, de acordo com o ministério dos Transportes francês.

Após os anos Covid, que dificultaram o compartilhamento, o governo quer acelerar a carona organizada, para combater a poluição e os engarrafamentos.

Para isso, €25 serão oferecidos aos novos inscritos no primeiro trajeto de menos de 80 quilômetros e €75 suplementares se 9 trajetos curtos forem realizados em três meses.

As caronas em distâncias maiores, que representam a maioria dos percursos compartilhados, também são encorajadas por um bônus de €100, acumuláveis, cada vez que três trajetos longos forem realizados.

Aplicativos

Lançado na França, Blablacar é o líder dos aplicativos de carona em longas distâncias. Agora, o objetivo do governo francês é incentivar também a utilização em rotas como domicílio-trabalho. Apesar da prática ter conseguido sucesso com as greves e o aumento dos preços dos combustíveis, ela representa apenas 900.000 trajetos por mês.

Algumas cidades francesas como Rouen ou Montpellier já subvencionam essas plataformas, criando rotas mais ou menos regulares, mas com preços mais baratos que uma linha de ônibus.

O bônus permite “manter essa bola de neve”, diz Olivier Binet, presidente da plataforma Karos. “O mais difícil é começar”. De acordo com este aplicativo, 90% dos motoristas que começam, acabam encadeando 80 caronas nos 12 primeiros meses.

“É o projeto que a gente sonhava”, diz o cofundador do Blablacar, Nicolas Brusson, durante a apresentação do bônus em Reims, a leste de Paris.

“Neste território e em outros na França precisamos do carro”, destaca o ministro delegado dos Transportes, Clément Beaune. “O alvo não é o carro, mas o carro individual e poluidor”, explica.

Ajuda e incentivos do governo

O governo prevê ajudas de até €50 milhões aos municípios que propuserem incentivos financeiros desse tipo em 2023. O plano também deve incentivar empregadores e organizadores de eventos esportivos a organizar trajetos compartilhados.

A ideia é convencer não apenas os motoristas de meios modestos. “Existe um verdadeiro interesse financeiro, mas isso representa também um ganho ecológico e social importante. Encontramos pessoas, amigos, colegas”, explica Binet.

Para os usuários, o projeto prevê €50 milhões em bônus que serão concedidos através dos aplicativos de carona. O mesmo valor será dirigido ao financiamento conjunto, com os municípios, de áreas de carona compartilhada.

O objetivo é passar de 900.000 trajetos a 3 milhões em alguns anos. Triplicar o número de caronas permitiria evitar a emissão de 4,5 milhões de toneladas de CO2 por ano, de acordo com o ministério dos Transportes francês.

O plano para 2023 será analisado e atualizado nos próximos anos, afirmou o ministro da Transição Ecológica francês, Christophe Béchu.

Para Pierre Leflaive, da Rede Action Climat, o governo “vai na boa direção”, mas o projeto deveria ser acompanhado de um “aumento significativo dos investimentos nos transportes públicos e ciclovias”.

(Com informações da AFP)

