França ganha do Marrocos e sonha com o tricampeonato mundial contra Argentina

Com dois gols, a França venceu a aguerrida equipe do Marrocos na semifinal da Copa do Catar nesta quarta-feira (14). A partida começou com um gol francês aos cinco minutos que obrigou os Leões do Atlas a saírem para o ataque. A torcida tricolor, que esperava um jogo fácil, acompanhou tensa sua seleção ter de se defender. O segundo gol, aos 79 minutos, fez Paris explodir aos gritos de "Estamos na final" e a perspectiva de um tricampeonato mundial. A final contra a Argentina será no domingo (18).

Cristiane Capuchinho, da RFI

Nas ruas de Paris, a semifinal de Copa entre França e Marrocos foi vivida com a rivalidade de um duelo doméstico. A disputa colocou frente a frente, pela primeira vez no Mundial, a torcida francesa e a numerosa comunidade marroquina na França, cerca de 1,5 milhão de pessoas, entre imigrantes e franco-marroquinos.

Para evitar confrontos e quebra-quebra, como os vistos na avenida Champs Élysées após a classificação das duas equipes no sábado (10), o ministério do Interior francês colocou 5 mil policiais nas ruas, principalmente da capital francesa.

Diante de televisores e celulares, enquanto muitos marroquinos, tunisianos, argelinos viviam o jogo como uma chance de vingar a história colonial, outros torcedores levavam a disputa com orgulho dos Leões do Atlas, a primeira equipe africana e árabe a chegar entre as quatro primeiras de uma Copa do Mundo.

"Como marroquina e como árabe, é um grande prazer de ver nossa seleção nesse estágio da Copa. Qualquer que seja o resultado, eles são uma honra para nós", dizia Akla Maria, 22, enrolada em uma bandeira do Marrocos ao lado de mais de duas centenas de torcedores reunidos na Fundação Maison du Maroc (Casa do Marrocos), ao sul de Paris.

A semifinal histórica inflou o orgulho do país e engrossou a torcida. "Este deve ser o primeiro jogo que eu assisto nos últimos cinco anos. Eu não sou alguém que acompanha o futebol, mas no sábado me senti emocionado com o resultado e decidi me juntar à torcida", contou o estudante marroquino Ismaïl Achibet, 25.

Do lado tricolor, os franceses estavam muito mais seguros do resultado e já falavam durante o dia sobre o jogo de domingo. No entanto, a partida se mostrou mais difícil do que o esperado.

Gol aos cinco minutos e uma grande tensão

No campo do estádio Al-Bayt, os Leões do Atlas apostavam em sua consagrada defesa para tentar segurar os Bleus, equipe com o maior número de gols do Mundial até esta fase. Mas aos cinco minutos, uma bola sobrou para o defensor francês Theo Hernandez e a seleção tricolor saiu na frente.

O gol parecia prometer um jogo fácil para os gauleses, mas o que se via em campo era uma brava seleção marroquina que partiu ao ataque e criou muitas possibilidades. Do lado francês, os atacantes Kylian Mbappé e Olivier Giroud não tinham grandes oportunidades para ampliar o placar.

A tensão aumentava a cada ataque dos Leões, e nos bares onde os torcedores se misturavam, o que mais se ouvia eram as vozes de apoio à seleção marroquina.

Após uma série de faltas contra os franceses, aos 79 minutos do segundo tempo, o atacante Kolo Muani recebeu um passe perfeito de Mbappé e trouxe o alívio. A partir daí, o grito de "estamos na final" ressoava em todos os cantos da Cidade Luz.

"Fomos procurar essa vitória a forceps, e conseguimos. É incrível, a última equipe a disputar duas finais na sequência foi o Brasil, em 1998, agora é ir lá e ganhar mais uma vez", projetava Clément Levi, 36.

Do lado tricolor, a vitória contra o Brasil na Copa de 1998 é parte da mitologia da seleção. Agora os torcedores franceses acreditam de olhos fechados nesta geração de jogadores, que levou a Copa de 2018 e tem entre seus líderes o jovem Mbappé, com apenas 23 anos.

A disputa de um tri mundial

No domingo, os Bleus vão enfrentar a seleção Argentina e toda a vontade da estrela Lionel Messi de ganhar sua última Copa do Mundo. As duas equipes disputam um tricampeonato mundial.

Para 64% dos franceses, atuais campeões do Mundo, os Bleus já têm uma mão na taça. "A equipe está pronta, eles estão em sua melhor forma e existe um verdadeiro espírito de equipe", afirmou Priscille de Montclos, 27. "Vamos continuar otimistas e é assim que vamos ganhar da Argentina."

Do lado argentino, já são 36 anos desde a última conquista de Copa deste país tão fanático pelo futebol. Além disso, aos 35 anos, esta deve ser a despedida do atacante Messi da competição, que pode dar o tricampeonato ao país sulamericano.

Nada que assuste os parisienses para domingo (18)."Confiamos em nossa equipe, confiamos em nosso treinador, Didier Deschamps", garante Raphael Lepont, 38.

Derrotados nesta noite, os Leões do Atlas ainda terão sua última partida na Copa do Mundo do Catar para fazer mais uma vez história. Em jogo contra a Croácia, no sábado (17), está a oportunidade de garantir o terceiro lugar do Mundial.

