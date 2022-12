Ida de Macron a Doha para jogo da Copa causa controvérsia na Assembleia Nacional francesa

via REUTERS - POOL

O presidente francês Emmanuel Macron faz, nesta quarta-feira (14), uma viagem de ida e volta para Doha, a fim de assistir das tribunas à partida da semifinal da Copa 2022 entre França e Marrocos. Mas a decisão gerou polêmica entre parlamentares.

Partidários de Macron, como o deputado (Modem) Erwan Balanant, não veem problema. “É importante que o presidente apoie o time francês”, disse à RFI. “Torcer pela França não quer dizer apoio ao Catar”, acrescentou.

Mais à direita entre os deputados, a opinião é a mesma. Julien Odoul (da Reunião Nacional, partido de extrema direita de Marine Le Pen) é categórico. “O debate sobre a Copa deveria ter sido feito antes. Agora que já está acontecendo, Emmanuel Macron é o chefe de Estado francês, a equipe da França está na semifinal, não há discussão sobre a sua presença”.

Entre os parlamentares de esquerda, essa ida e volta de Macron é mais problemática. Para o líder socialista Olivier Faure, o presidente da República não deveria ir. “Como sempre, as convicções de Macron seguem uma geometria variável. Durante as oitavas de final, defendem-se os direitos humanos. Agora que estamos na semifinal, não se fala mais em direitos humanos”, diz Faure.

Corrupção do Parlamento Europeu

Ainda mais com as denúncias de corrupção que pairam sobre o Parlamento Europeu, o Catar não pode mais ser considerado como um Estado amigo, segundo o ecologista Jérémie Lordanoff. “Não é possível, é preciso reagir! Um país suborna parlamentares europeus e o presidente não diz nada?”, questiona Lordanoff.

O Parlamento Europeu destituiu a eurodeputada grega Eva Kaili do cargo de vice-presidente nesta terça-feira (13). Ela foi acusada de ter recebido suborno para fazer lobby a favor do Catar na esfera europeia. A decisão foi aprovada quase por unanimidade pelos 628 deputados presentes em Estrasburgo em sessão plenária, com 625 votos a favor, um contra e duas abstenções. O escândalo abala a credibilidade da instituição europeia.

O jogo França x Marrocos acontece às 16h, horário de Brasília. Mais de 10.000 policiais foram mobilizados para evitar badernas na França, metade deles na região parisiense.

