Neve coloca França em estado de alerta e acidentes matam três pessoas

Da Bretanha à Alsácia, passando por Paris, 33 departamentos no norte foram colocados na quarta-feira (14) em alerta laranja por conta da neve e do gelo. Assim como na véspera, o tempo pode prejudicar o transporte e a circulação dos trens.

Os meteorologistas temiam, em particular, que a chegada da frente fria do oeste provocasse uma chuva gelada no sul da região que está em alerta laranja e vai da ponta da Bretanha (com exceção de Finistère) até o Reno.

No Norte dessa área, "a neve estará presente (...) com uma quantidade no solo entre 2cm a 5cm", podendo "ocasionalmente" chegar a 10 cm, com risco de chuva e neve, segundo o serviço nacional Météo-France, a agência de meteorologia francesa. Outros 18 departamentos estão em alerta amarelo.

#VigilanceOrange #neige #verglas Ce soir et jusqu'à demain mercredi, pluies verglaçantes et chutes de neige pourront perturber la circulation entre la Bretagne, la région parisienne et le nord-est du pays.

⚠️Soyez prudents et restez informés sur https://t.co/w5OGXbEEhP https://t.co/wxT40RhfXO — Météo-France (@meteofrance) December 13, 2022

As autoridades de Île-de-France, onde fica Paris, pediram na noite de terça-feira (12) aos cerca de 12 milhões de habitantes da região que evitassem sair de casa e privilegiassem o trabalho remoto.

O tráfego na estrada nacional 118 que liga Les Ulis, em Essonne, no sudoeste de Paris, também foi interrompido a partir das 22h da véspera. Em fevereiro de 2018, quase 2.000 pessoas ficaram bloqueadas nessa estrada durante a noite por causa da neve.

Na Bretanha e na Normandia, as autoridades também suspenderam totalmente ou parcialmente o transporte escolar na quarta-feira, em várias regiões, assim como na Alsácia e Lorena e vários departamentos de Île de France.

Onda de frio na França. Neve e chuva gelada: Météo France mantém vigilância em muitos departamentos AFP - OLIVIER CHASSIGNOLE

Circulação prejudicada

Além do tráfego rodoviário e ferroviário, a circulação aérea também corre o risco de ser " interrompida", afetando partidas e chegadas nos aeroportos parisienses de Orly e Roissy-Charles De Gaulle, segundo a Direção-Geral da Aviação Civil (DGAC).

“Cerca de 25% dos voos em Orly serão cancelados nesta quarta-feira e cerca de 20% dos voos em Roissy”, disse o ministro dos Transportes, Clément Beaune. Ele também pediu para “privilegiar o trabalho remoto”.

Em um comunicado, a Prefeitura de Paris disse que "antecipará e gerenciará da melhor forma possível o episódio de neve, organizando operações para espalhar sal grosso em toda a cidade e seus 600 km de vias prioritárias, utilizadas por veículos, ciclovias, pistas inclinadas, vias principais, vias rápidas (anel viário e suas rampas)".

La #neige, la neige, la neige !!! ❄️

33 départements en #VigilanceOrange. Si vous êtes en IDF, privilégiez le télétravail ⚠️ @infofrance2 pic.twitter.com/SfXsm1tk8Z — Telematin (@telematin) December 14, 2022

Três mortos na Borgonha

O mau tempo que atingiu parte do país durante a noite de segunda a terça-feira interrompeu o tráfego rodoviário e ferroviário em Auvergne-Rhône-Alpes e Lozère e três pessoas morreram na Borgonha em acidentes rodoviários separados.

Em Saône-et-Loire, um motorista morreu após bater em um veículo pesado na A39 que liga Dijon a Bourg-en-Bresse (Ain), segundo os bombeiros e dois caminhoneiros morreram na colisão frontal de seus caminhões na RD 975, saída de Romenay.

"Apesar da rotação ininterrupta das máquinas de salga", as "estradas escorregadias" provocaram o fechamento por várias horas do tráfego na autoestrada A7 entre Bourg-lès-Valence e Tain-l'Hermitage (Drôme) em direção a Lyon, de acordo com Vinci Autoroutes.

Muitos engarrafamentos também foram observados nos principais eixos da região Rhône-Alpes-Auvergne. Em Lyon, todos os ônibus permaneceram na garagem durante boa parte da manhã de terça-feira para evitar acidentes.

As condições meteorológicas também "impactaram todas as linhas dos trens de subúrbio na terça de manhã" com "muitos atrasos e eliminações", segundo a SNCF.

(Com informações da AFP)

