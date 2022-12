Número de vítimas de violências conjugais na França aumentou 21% em 2021

Ilustração sobre violência conjugal: mulher esconde o rosto com o braço, enquanto a sombra mostra um homem que quer agredí-la. A violência conjugal na França em 2021 aumentou 21%, de acordo com o ministério do Interior francês. DR

Texto por: RFI 3 min

O número de vítimas de violências conjugais registrado pela polícia na França em 2021 ultrapassou os 200.000 casos. Um aumento de 21% em relação ao ano anterior, marcado pela pandemia de covid-19, quando vigoraram lockdowns no país, de acordo com um estudo divulgado nesta quinta-feira (15) pelo serviço de estatística do ministério do Interior francês (SSMSI).