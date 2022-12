França mobiliza 14 mil policiais para a final da Copa do Mundo

Torcedores se reúnem em Paris para França v Marrocos - Paris, França - 14 de dezembro de 2022 Policiais em marcha são fotografados enquanto torcedores franceses comemoram nos Champs-Elysees após o jogo. REUTERS - GONZALO FUENTES

Texto por: RFI 2 min

Cerca de 14.000 policiais e guardas serão mobilizados em toda a França no domingo (18) para a final da Copa do Mundo do Catar, quando a seleção francesa enfrentará a Argentina, anunciaram autoridades nesta sexta-feira (16), em Paris.