Vai ter comemoração em Paris? Seleção da França "não está em clima de festa", diz presidente da FFF

O atacante francês Kylian Mbappé depois da final da Copa do Mundo de 2022. A França perdeu para a Argentina, nos pênaltis, no em Lusail, em 18 de dezembro de 2022.

A seleção francesa de futebol volta à França nesta segunda-feira (19), após a derrota para a Argentina na final da Copa do Catar no domingo (18). Mas os torcedores ainda não sabem se os Bleus vão celebrar o título de vice-campeões com os fãs. Enquanto a Federação Francesa de Futebol (FFF) confirma a celebração, seu presidente, Noel Le Graet, diz que o time não está em clima para comemorar.

A confusão de informações é grande nesta segunda-feira (19), sobre uma eventual celebração, em Paris, para marcar a volta dos jogadores da seleção francesa, vice-campeões da Copa do Mundo do Catar.

Em uma mensagem transmitida à imprensa, a FFF anunciou que os "Bleus" (azuis), como é conhecido o time da França, decolaram de Doha por volta das 14h30, hora local (16h30, em Brasília), e chegam ao aeroporto Charles de Gaulle, às 19h30, (15h30 em Brasília). Logo depois, eles devem se dirigir à praça da Concorde, em Paris, onde vão saudar os torcedores.

A comunicação contradiz as afirmações do presidente da FFF, Noel Le Graet, que afirmou que os jogadores não estavam em clima de comemoração, alguns minutos antes, em uma entrevista ao canal BFMTV.

"Os jogadores estão com pressa de voltar para casa", explicou Le Graet. "Não vai haver desfile na Champs-Élysées e eles vão partir (para seus lugares de domicílio) logo após o pouso. Quando a gente não ganha, não tem disposição, pelo menos eles, de ir passear na Champs-Élysées ou em outros lugares. Eles estão fora do país há mais de um mês e nos deixaram satisfeitos. Eles querem voltar para a casa deles o mais rápido possível."

A polícia de Paris afirmou que não tinha informação sobre o assunto, enquanto o Ministério dos Esportes confirmou a realização da celebração.

Voltaremos

"Nós voltaremos", prometeu nesta segunda-feira Kylian Mbappé, em sua conta Twitter. Estas foram as primeiras palavras do atacante francês, artilheiro da Copa do Catar, após a derrota dos franceses para a Argentina nos pênaltis. O tuíte foi publicado pouco antes do embarque em Doha.

"Foi difícil acordar", resumiu o perfil no Twitter da seleção da França, pedindo aos torcedores que "enviem mensagens de apoio".

O atacante Marcus Thuran postou uma mensagem com um coração partido, acompanhada de uma imagem onde ele olha com tristeza o troféu que não levará para a França.

Record de audiência

A não aparição dos jogadores para celebrar com os torcedores pode deixar milhares de fãs que acompanharam os Bleus no Catar decepcionados. A final da Copa de 2022 foi assistida por 24,08 milhões de pessoas no canal de TV aberto que transmitia os jogos na França, a TF1.

"Um recorde histórico de audiência" para a tevê francesa, de acordo com o canal, nesta segunda-feira. Nunca houve tantas pessoas para assistir a um evento transmitido pela tevê na história do país.

De acordo com Médiamétrie, empresa que mede as audiências na França, 6 milhões de telespectadores, 24% da audiência total da final, assistiram o jogo fora de casa.

O último recorde aconteceu na semi-final da Copa de 2006, entre Portugal e França, com 22,2 milhões de telespectadores ligados na TF1, mas as pessoas que assistiram em bares e lugares públicos, na época, não eram contabilizadas.

