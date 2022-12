Federação Francesa de Futebol vai prestar queixa por ofensas racistas a seus jogadores

Os jogadores Kingsley Coman e Kylian Mbappé foram alguns dos alvos de mensagens racistas nas redes sociais. AP - Michel Euler

Texto por: RFI 2 min

Uma onda de mensagens racistas contra alguns jogadores franceses inundou as redes sociais após a derrota da equipe tricolor na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Nesta terça-feira (20), a Federação Francesa de Futebol (FFF) condenou as mensagens discriminatórias e de ódio e afirmou que vai prestar queixa.