Greve paralisa trens e bagunça Natal de milhares de franceses

Dois controladores caminham ao lado de um trem com a logomarca da SNCF, na estação de Montparnasse, em Paris, em 17 de dezembro de 2019.

Quase 200.000 passageiros tentavam, nesta quarta-feira (21), encontrar um meio de transporte para salvar o fim de semana de Natal, após o anúncio de uma greve que vai suprimir grande parte dos trens na França durante as festas de fim de ano.

Publicidade Leia mais

A mobilização dos controladores deve tirar de circulação um terço dos trens entre sexta-feira (23) e segunda-feira (26), de acordo com a companhia ferroviária francesa, a SNCF. Os cancelamentos, até agora, são unicamente de trens de alta velocidade, que ligam as principais cidades do país.

Mas no sábado, mais trens devem ser cancelados, incluíndo os que cobrem menores distâncias. A previsão é que 50% dos trens entre Paris e Rennes (noroeste) sejam suprimidos e quase 60% entre Paris e Bordeaux (oeste)

Os passageiros que tiveram a viagem cancelada poderão mudar suas passagens sem pagar a diferença, de acordo com a SNCF. Mas a maioria dos trens mantidos já estão completos.

"Eu entendo as reivindicações, mas fazer greve durante as festas? Para as crianças, as famílias é um pouco difícil", diz Isabelle Barrier, que foi até a estação de Lyon, em Paris, para pedir o reembolso de sua passagem para Toulouse.

Ela decidiu viajar na sexta-feira, de ônibus, um trajeto de oito horas que poderia ser reduzido pela metade se feito em trem.

Aumento de reservas de outros transportes

O aplicativo de carona Blablacar indicou quarta-feira que as reservas dobraram com o anúncio da greve. A empresa fez um apelo à "solidariedade" dos motoristas.

Blablacar, que também oferece transporte em ônibus, tenta encontrar motoristas e veículos para dobrar as vagas em suas linhas principais. Seu principal concorrente, FlixBus, teve um aumento de 20 a 25% de suas reservas, com record anunciado de 115.000 passageiros no fim de semana.

Os aluguéis de carros também tiveram uma aumento de 56%, em relação a 2021, de acordo com o comparador Carigami. Uma semana de locação na França na época do Natal custa em torno de 500 euros.

Reembolsos de até 200%

A atitude dos controladores de trem, que convocaram a greve através de redes sociais, sem o apoio dos sindicatos, irrita a direção da SNCF. A companhia afirma que os agentes receberam um aumento de 12% nos últimos dois anos.

"No Natal, a gente não faz greve", disse o porta-voz do governo francês Olivier Véran em entrevista à rádio pública France Inter.

Em 2019, contra a reforma da previdência, e em 2021, as paralisações estragaram as férias de fim de ano dos franceses. A companhia ferroviária decidiu, ano passado, pela primeira vez, reembolsar o dobro do preço da passagem cancelada.

Nesta quarta-feira, o CEO da SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, aplicou novamente a medida e disse que a greve era "inaceitável".

Mas em estações de Paris, vários clientes ainda não tinham sido reembolsados. De acordo com agentes, o problema era devido a uma questão informática.

Desde novembro, o diálogo entre a SNCF e o coletivo de controladores é difícil. Os agentes, que fizeram greve no primeiro fim de semana de dezembro, pedem mais reconhecimento.

A direção propôs uma gratificação de 600 euros por ano, com uma parte integrada ao salário em 2024, além de uma indenização suplementar de 600 euros por ano. As propostas foram consideras satisfatórias pelos sindicatos, mas os controladores independentes decidiram pela mobilização.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro