Turistas enfrentam frio para encontrar Papai Noel na Torre Eiffel

A chuva deu uma trégua nesta semana que antecede o Natal e turistas em Paris aproveitaram para subir a Torre Eiffel, um dos programas mais concorridos da capital francesa. No primeiro andar, o tema é o Village Noel, com direito a uma vista espetacular e uma foto com o bom velhinho.

O monumento foi projetado por Gustave Eiffel e construída de 1887 a 1889 como a atração central da Exposição Universal de 1889. A princípio foi muito criticada por artistas e intelectuais da época, mas acabou se tornando um símbolo da França e uma das estruturas mais reconhecidas do mundo. A torre é, aliás, o monumento mais visitado do mundo, designado como parte do Patrimônio Mundial da Unesco em 1992.

A torre tem 330 metros de altura, o equivalente a mais ou menos um prédio de 81 andares. É a estrutura mais alta da capital francesa. Por conta dos Jogos Olímpicos de 2024, a estrutura passou recentemente por uma reforma.

Subindo a pé pela escada ou de elevador, o primeiro andar recebe os turistas com decoração natalina de pinheiros, luzes e guirlandas. Dali já se tem uma bela vista panorâmica de Paris, avistando-se os pontos turísticos do alto, como o Trocadero, o rio Sena, a basílica de Sacré Coeur e tantos outros monumentos.

Para se esquentar um pouco, há quiosques com bebidas quentes e guloseimas. Tudo isso dentro de uma cúpula transparente e aquecida.

Papai Noel saúda visitantes ao Village de Noel na torre Eiffel (21/12/22). © Patricia Moribe

E papai Noel em pessoa está presente no Village de Noël, recepcionando e tirando fotos com os visitantes.

“É fantástico estar na pele de um personagem e ver a magia nos olhos das crianças, de todas as idades, que se enchem de alegria e felicidade. Isso aquece o coração”, diz papai Noel, ou melhor, o ator Fritz, que há dois anos encarna o bom velhinho na Torre Eiffel.

Turistas tiram foto com papai Noel na Torre Eiffel (21/12/22). © Patricia Moribe

Os turistas mais animados podem subir pelas escadas – são 674 degraus até o segundo andar. No total são 1665 degraus até o topo, mas o público só tem acesso pelas escadas até a segunda etapa.

Turistas subindo na Torre Eiffel pelas escadas.21/12/22 © Patricia Moribe

A australiana Bhawene, que viaja com a irmã, pisa com cuidado sobre o piso de vidro, especial para se ter uma visão nítida da altura. “É tão bom estar em Paris, hoje demos sorte com o tempo. Não faz tanto frio na Austrália, aqui é muito bonito, as pessoas são simpáticas."

A australiana Bhawene, na Torre Eiffel olha pelo piso de vidro. 21/12/22 © Patricia Moribe

Há os que viajam em família, devidamente agasalhados, como Raquela, Luana, Roberta, Fernando e Evelina, que são do Rio e de São Paulo. “Maravilhoso, muito bom, nunca tinha visto isso antes”, diz Raquela. “Não estamos acostumados, mas estamos nos habituando”, acrescenta Evelina.

Raquela, Luana, Roberta, Fernando e Evelina (da esquerda para a direita) posam na Torre Eiffel com papai Noel ao fundo (21/12/22). © Patricia Moribe

A texana Linda também está encantada: “É magico, romântico. A arquitetura é linda, tudo é tão bonito, é uma experiência única na vida”.

A turista texana Lina na torre Eiffel. (21/12/22). © Patricia Moribe

Outros que vieram do calor são Julia, Marie e Bernard, de Boiçucanga, litoral norte de São Paulo. “Tem sido maravilhoso, achei que ia sofrer mais, mas está maravilhoso”, diz Julia. “Viemos visitar familiares na Bélgica e aí a gente aproveitou para vir conhecer esta cidade tão famosa”, acrescenta Marie. “É uma experiência completamente diferente do que estamos habituados, não só em relação ao clima, mas à cidade em si, tudo é lindo e turístico, além de ser bastante acessível por trem e metrô, dá para conhecer diversos lugares sem gastar muito”, completa Bernard.

Júlia, Marie e Bernard, de Boiçucanga (SP) visitam a torre Eiffel. © Patricia Moribe

O acesso ao primeiro andar da torre leva pelo menos meia hora ou até 50 minutos, dependendo do fluxo de visitantes. Os turistas que olham maravilhados para o alto enquanto esperam a vez precisam ficar atentos com a perícia dos batedores de carteira e evitar jovens munidos de uma prancheta que pedem assinatura para uma causa obscura e insistem em uma “doação”.

O Village de Noel funciona no primeiro andar da torre Eiffel até o dia 24 de dezembro. As informações sobre horários e preços estão aqui.

Lembranças da torre Eiffel. 21/12/22 © Patricia Moribe

