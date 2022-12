Tiroteio no centro de Paris deixa dois mortos e quatro feridos

Um atirador atacou um centro cultural curdo no 10° distrito de Paris nesta sexta-feira (23). Seis pessoas foram atingidas, duas morreram e quatro estão feridas.

O tiroteio aconteceu na manhã desta sexta-feira (23) no 10° distrito, no centro da capital francesa. Segundo o último balanço publicado pela polícia, duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas, sendo duas em estado grave. O suspeito, um homem de mais de 60 anos, foi detido.

Pouco antes do meio-dia, o suspeito começou a atirar nas pessoas que passavam na Rua Enghien, no 10° arrondissement (distrito) de Paris.

O atirador é um homem branco de “cerca de 60 anos” e nacionalidade francesa. Ele já foi detido pela polícia.

Por enquanto não se sabe qual foi a motivação do atirador. Contudo, de acordo a imprensa francesa, o atirador já tinha atacado no ano passado um campo de imigrantes no 12° distrito da capital.

As investigações seguem em curso e o homem está sendo interrogado.

Cena do crime

O ataque ocorreu em uma área conhecida pela presença da comunidade curda. A TV francesa BFM diz que ele teria visado o Centro cultural curdo Ahmet-Kaya.

No entanto, ainda não é clara a motivação do crime. O que se sabe até o momento é que ele atirou de sete a oito vezes, “provocando muito pânico”, testemunhou um lojista de um prédio vizinho do local sob ataque.

Emmanuel Boujenan, morador do bairro, disse à AFP que “as pessoas em pânico gritavam e pediam socorro aos policiais: 'ele está ali, ele está alí, corram’. "O morador descreveu que “viu os policiais entrarem no local e viu também duas pessoas feridas nas pernas e muito sangue.”

Na esquina com as ruas Enghien e Hauteville, diversas ambulâncias foram enviadas para socorrer os feridos. Dois estão em estado grave.

Apesar da área estar isolada, muitas pessoas foram até o local do tiroteio para acompanhar o trabalho dos investigadores e das equipes de socorro.

Cenas de tiros nas ruas parisienses trazem à tona o trauma do atentato de 2015, quando uma série de ataques a tiros nas ruas parisienses causaram dezenas de mortes.

