França teve segundo Natal mais quente dos últimos 75 anos

Nadadoras com gorros de papai Noel esperam antes de participar do tradicional mergulho de Natal, em Biarritz, no sudoeste da França, em 24 de dezembro de 2022. Os franceses aproveitaram as temperaturas consideradas amenas neste período, para ir à praia no segundo Natal mais quente desde 1947.

A França teve um fim de semana com temperaturas bem acima das normais para o inverno. O domingo de Natal foi o segundo mais quente desde 1947, de acordo com o instituto meteorológico francês, Météo France, nesta segunda-feira (26). Em alguns lugares do país, os franceses aproveitaram das férias de fim de ano e das temperaturas amenas para ir à praia.

Neste 25 de dezembro de 2022, o indicador térmico nacional francês (uma média das 30 principais estações meteorológicas espalhadas pelo território francês) foi de 11,3ºC, de acordo com Météo France.

"É simplesmente o segundo Natal mais quente desde que o indicador começou a ser usado em 1947", indicou François Gourand, meteorologista do organismo. O índice ficou apenas atrás do registrado em 1997, quando a média foi de 11,7ºC.

"11,3ºC é um desequilíbrio de 5,5ºC acima do normal em escala nacional. É considerável. Isso quer dizer que separadamente, houve valores de quase 10º acima do normal, ou até mais em alguns locais", sublinhou o meteorologista.

A média dos dias 24 e 25 de dezembro poderia também ter batido um recorde, de acordo com Gourand. "Acho que a média dos dois dias alcança um nível de calor inédito neste período do ano", afirmou.

Praia no Natal

Muitos franceses aproveitaram o clima de primavera antes do tempo e as férias de fim de ano, para ir à praia, no sul do país. Restaurantes e bares em cidades como Marselha colocaram cadeiras nas calçadas, imagem rara nesta época do ano.

Em algumas cidades como Belcaire, próxima à fronteira com a Espanha, o termômetro chegou a 21,3ºC. Outro recorde foi batido em Bormes-les-Mimosas, a leste de Marselha, com 23ºC no sábado. Em Verdun, ao norte de Andorra, as temperaturas chegaram a 26ºC domingo, um clima típico de verão.

De acordo com especialistas, as temperaturas são resultado de um fluxo de massas de ar quente na França. "Essas configurações meteorológicas não são excepcionais em si, mas há algum tempo, as massas de ar que sobem do sul tendem a ser um pouco mais quentes", diz.

Mudanças climáticas

Este calor excepcional no meio do inverno confirma o aquecimento global provocado pelos modos de vida e de produção humanos. De acordo com especialistas, nessa nova configuração climática, as "ondas de frio" são cada vez mais raras e os picos de calor aumentam e são mais precoces e frequentes.

Segundo o meteorologista François Jobard, as temperaturas devem permanecer acima do normal em território francês, ao menos até o Ano-Novo.

Météo France indicou, no começo de dezembro, que 2022 seria o ano mais quente registrado na França desde 1900, independentemente das temperaturas de dezembro.

