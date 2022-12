Iraniano se mata na França para chamar a atenção para a situação em seu país

Em 27 de dezembro, foi prestada uma homenagem em Lyon a este iraniano que se suicidou no rio Ródano para denunciar a repressão no Irã.

Mohammad Moradi se jogou no rio Ródano, em Lyon, na segunda-feira (26), para elertar sobre a repressão em seu país. O ato do estudante iraniano causou forte comoção na França.

"Quando você assistir a este vídeo, estarei morto", disse o iraniano que se matou na segunda-feira (26), ao se jogar no rio Ródano, em Lyon (leste da França) – para, segundo ele explica no vídeo póstumo, chamar a atenção para a situação de seu país, abalado pela forte repressão às manifestações por mais liberdade.

O Irã vive há três meses uma onda de protestos sem precedentes desde a Revolução Islâmica de 1979. Ela nasceu de reivindicações pelos direitos das mulheres após a morte, em meados de setembro, de Mahsa Amini, presa por usar o véu islâmico incorretamente.

Os protestos pela liberdade das mulheres gradualmente se transformaram em um movimento mais amplo, dirigido contra o regime islâmico. As autoridades, que denunciam "motins", detiveram milhares de pessoas e condenaram à morte uma dezena delas por envolvimento neste movimento de protesto.

“A polícia está agredindo as pessoas, perdemos muitos homens e mulheres, temos de fazer alguma coisa”, afirmou Mohammad Moradi, de 38 anos, com voz serena, no vídeo publicado em várias redes sociais antes de cometer o ato.

"Estamos cansados desta situação"

“Resolvi me suicidar no rio Ródano, para mostrar que nós, povo iraniano, estamos muito cansados ​​dessa situação”, anuncia. “Quando você assistir a este vídeo, estarei morto”, continua Moradi, antes de pedir apoio ao povo iraniano em sua luta contra “a polícia e o governo extremamente violentos”.

No início de dezembro, as autoridades iranianas fizeram um gesto em direção aos manifestantes, anunciando a dissolução da polícia da moralidade. Mas no processo, as autoridades executaram por enforcamento dois jovens, condenados por atos relacionados às manifestações.

Na terça-feira (27), uma homenagem a Moradi foi organizada em Lyon. O Ministério Públido anunciou a abertura de uma investigação para confirmar a hipótese do suicídio.

