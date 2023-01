MeToo: Academia do César exclui de cerimônia acusados ​​de violência contra mulheres

O ator Sofiane Bennacer, acusado de violência contra sua esposa, cobre o rosto da cineasta Valeria Bruni-Tedeschi (E) durante a apresentação do filme "Les Amandiers" no festival de Cannes, em 23 de maio de 2022, na companhia da atriz francesa Nadia Tereszkiewicz (D).

A Academia do César, o Oscar francês, decidiu retirar de sua próxima cerimônia, que acontece em fim de fevereiro, os acusados ​​de "atos de violência" contra mulheres, após o caso Sofiane Bennacer, um jovem ator revelado no filme "Les Amandiers" acusado de estupro.

Publicidade Leia mais

“Por respeito às vítimas (mesmo presumidas em caso de indiciamento ou condenação não definitiva), se decidiu não colocar em evidência pessoas que estariam implicadas pela Justiça em atos de violência”, afirmou a academia em um comunicado nesta segunda-feira (2).

Na prática, se um dos nomeados for acusado de violência, principalmente de caráter sexual ou sexista, ou condenado, não poderá ser convidado para a cerimônia de 25 de fevereiro, nem para nenhum dos eventos a esta associados.

"Esta exclusão também é extensiva a qualquer discurso desta pessoa durante esses mesmos eventos, mesmo que um César lhe seja concedido no final do segundo turno de votação", continua a Academia.

A decisão foi tomada para a cerimônia de 2023, após o indiciamento, no final de novembro, por estupro e violência contra a esposa, do ator Sofiane Bennacer, que não é expressamente identificado no comunicado de imprensa da academia.

No longa "Les Amandiers", de Valeria Bruni-Tedeschi, o ator interpretou seu primeiro papel importante nas telas. Ele foi mantido na lista das 30 "revelações" do César, antes de ser banido em caráter urgente, quando o processo judicial contra ele foi aberto e se tornou público.

“Do ponto de vista moral e jurídico”

O César, então, considerou imediatamente modificar suas regras. Os trabalhos decorrerão neste sentido no primeiro semestre do ano, “face à magnitude e complexidade destas questões, do ponto de vista moral e jurídico”.

Para os profissionais da sétima arte, as acusações contra Sofiane Bennacer recordaram o caso Polanski - regularmente lembrado por antigas denúncias de abusos sexuais - e acusações contra atores como Gérard Depardieu e Ary Abittan por estupro, que eles contestam.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro