Jornal francês Charlie Hebdo publica caricaturas do aiatolá iraniano Ali Khamenei e irrita Teerã

Reprodução do artigo da revista Charlie Hebdo sobre as charges aos mulás do Irã.

O Irã alertou Paris nesta quarta-feira (4) que reagiria após a publicação de caricaturas "insultantes" do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, no jornal satírico francês Charlie Hebdo. A publicação semanal publicou dezenas de charges sobre a mais alta figura religiosa e política da República Islâmica.

Publicidade Leia mais

Oito anos após o massacre que dizimou a redação do Charlie Hebdo, em Paris, em um atentado realizado em resposta à publicação de caricaturas do profeta Maomé, o jornal lançou nesta quarta-feira um número especial “7 de janeiro”, em referência à data do ataque que tirou a vida de 12 pessoas.

A edição traz os resultados de um concurso de charges lançado em 8 de dezembro com o tema "espancar os mulás" [clérigos no Islã], em apoio às manifestações desencadeadas pela morte da jovem curda Mahsa Amini, 22 anos, em setembro, após ter sido detida pela polícia da moralidade no Irã por quebrar o rígido código de vestimenta do país.

"Os cartunistas têm o dever de apoiar a luta dos iranianos pela liberdade, ridicularizando esse líder religioso antiquado e enviando-o para a lata de lixo da história", afirmou o jornal no lançamento do concurso. A Charlie Hebdo decidiu selecionar as caricaturas mais "engraçadas e maliciosas" do guia supremo da República Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei.

Para o Charlie Hebdo, é "uma forma de mostrar nosso apoio ao povo iraniano, que está arriscando a vida para defender sua liberdade contra a teocracia que o oprime desde 1979. É também uma forma de lembrar às pessoas que os motivos pelos quais os cartunistas e editores de Charlie foram assassinados oito anos atrás ainda são tristemente relevantes hoje."

300 trabalhos enviados

Ao todo 35 desenhos, dos 300 recebidos, foram selecionados. Eles foram enviados de países como Irã, Estados Unidos, Turquia, Suécia e Austrália. A revista não designou um vencedor para “não desmerecer os outros”, acrescentando que o prêmio é algo que não tem preço: “liberdade, simplesmente”.

Os desenhos mostram mulheres com os cabelos soltos insultando ou atacando um clérigo. “Muitas vezes, as charges retratam a rebeldia das mulheres, com desenhos que invertem os papéis: as mulheres fazem aos mulás o que eles fazem a elas”, explica Riss, diretor da redação do Charlie Hebdo em declarações ao jornal Libération. “Algumas são graficamente interessantes, outras são engraçadas, como aquela em que vemos uma mulher urinando em um mulá. É simples, direto. Você pode sentir que é realmente um desenho libertador", completa.

Perguntado se a revista temia represálias, Riss respondeu à rede FranceInfo: “Não, porque não é a primeira vez que são feitas caricaturas sobre os aiatolás. Também não é blasfêmia. Ainda temos o direito de desenhar o que quisermos. Eles podem não gostar, mas não importa”.

A reação da República Islâmica não demorou. Teerã qualificou a iniciativa da Charlie Hebdo de "insultuosa”.

(Com informações da RFI e da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro