Didier Deschamps renova contrato e será técnico da seleção francesa até a Copa de 2026

O técnico da seleção francesa, vice-campeã da Copa do Catar, Didier Deschamps, vai continuar à frente dos Bleus até junho de 2026. Depois de negociações difíceis com a Federação Francesa de Futebol (FFF), foi o próprio Deschamps que anunciou, neste sábado (7), a prolongação do contrato.

Tanto a FFF quanto Deschamps davam sinais de que queriam continuar a aventura, que já dura uma década, logo após a final da Copa, em 18 de dezembro, quando a França perdeu para a Argentina nos pênaltis. Mas alguns pontos de desacordo sobre a duração do contrato atrasaram a decisão.

Aparentemente foi Deschamps, de 54 anos, que ganhou as discussões, com uma prorrogação de três anos e meio, até a Copa de 2026, na América do Norte. O presidente da FFF, Noël Le Graët, preferia uma renovação até 2024, data da Eurocopa.

“Eu vou anunciar para vocês uma coisa que para mim é um imenso prazer. Meu presidente decidiu prolongar (meu contrato) até 2026”, declarou Deschamps na tribuna da Assembleia Geral da Federação, em Paris. “Eu agradeço o presidente pelo seu apoio constante e sua confiança mantida”, acrescentou, acolhido por uma salva de palmas.

O auxiliar técnico Guy Stéphan, o preparador de goleiros, Franck Raviot, e o preparador físico, Cyril Moine, também continuam na comissão técnica francesa.

Nomeado em julho de 2012, Deschamps nunca escondeu seu desejo de continuar na seleção.

“O time da França sempre foi a coisa mais bonita que aconteceu na minha vida profissional, desde a minha primeira vida de jogador e depois como técnico”, disse o ex-meio-campo, em Doha. “O mais importante nunca fui eu, mas a seleção francesa. Ela está acima de tudo, estou a seu serviço”.

Técnico mais longevo

Deschamps, que foi campeão do mundo com a França, em 1998, é o técnico mais longevo do país, tem o recorde de jogos e, mais importante, o currículo com mais títulos.

Com a nomeação de Deschamps – após o fiasco da Copa do Mundo de 2010 e depois de um parênteses de dois anos sob a direção de Laurent Blanc –, a seleção francesa conheceu uma progressão constante: quartas de final no Brasil, em 2014, final da Euro de 2016 e vitória na Rússia, na Copa de 2018.

A decepção na última Eurocopa, quando a França foi eliminada nas oitavas de final pela Suíça, em 2021, não fez vacilar a determinação do técnico, que nunca pensou em partir. “Nem mesmo meio segundo”, disse em dezembro do mesmo ano. “Não me sinto gasto como selecionador. Se eu pudesse viver mais 10 anos o que eu vivo hoje, seria ideal”.

Mas a saída precoce da França do Campeonato Europeu gerou incertezas na FFF. Le Graët decidiu prolongar o contrato de Deschamps somente quando a seleção francesa se qualificou para o Catar.

O técnico atravessou a Copa de 2022 sem nenhuma certeza sobre a prolongação do contrato, pela primeira vez em sua carreira.

Os franceses chegaram ao Catar enfraquecidos por resultados anteriores decepcionantes, erros táticos e uma longa lista de jogadores lesionados. Mas os campeões de 2018 conseguiram a proeza de chegar à final, apesar dos obstáculos.

Os vice-campeões do mundo voltam a jogar em 24 de março no Estádio da França contra a Holanda para o começo das classificatórias da Euro 2024: o único troféu que Deschamps ainda não conquistou como técnico dos Bleus.

(Com informações da AFP)

