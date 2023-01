Jogos Olímpicos de Paris: relatório alerta para orçamento insuficiente, problemas com segurança e transportes

O Tribunal de Contas de Paris apresentou em 10 de janeiro de 2023, um relatório que mostra problemas no orçamento do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Um relatório do Tribunal de Contas de Paris apresentado terça-feira (10) sobre a organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, identifica problemas em termos de segurança e de transportes na Île-de-France, região onde está a capital. O órgão também mostra preocupação com os gastos do comitê de organização.

O documento foi apresentado no Senado e na Assembleia Nacional antes de ser publicado na quarta-feira (11). Os magistrados do Tribunal de Contas mostram preocupação com o equilíbrio do orçamento do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (Cojop), que foi reavaliado em 12 de dezembro, para incluir mais € 400 milhões em gastos, chegando a € 4,38 bilhões.

No momento da revisão, o Cojop informou que os gastos suplementares eram principalmente resultado da inflação e que seriam cobertos pelo aumento dos ganhos com a venda de ingressos e com os patrocinadores.

Mas, de acordo com o documento, “dúvidas continuam a existir sobre a arrecadação esperada, sobretudo as dos patrocinadores, e riscos foram identificados nas despesas”, indicaram os magistrados, que lamentaram também o consumo parcial antecipado de € 115 milhões da reserva de contingência do Cojop, que é de € 315 milhões.

Apesar de ser uma associação que funciona com fundos privados, o Estado francês atua como fiador do comitê em caso de déficit.

O Tribunal de Contas observa que no estado atual, entre a dotação orçamentária da Cojop, as despesas locais e as do Estado, que ainda não foram fixadas, não é possível calcular o custo real das Olimpíadas e "seu impacto total nas finanças públicas".

Problemas com segurança e transportes

O Tribunal também aponta a segurança e o transporte como “riscos a serem circunscritos” para as Olimpíadas de Paris e insiste que o Cojop deve agilizar a assinatura de alguns contratos. “As questões relativas à segurança e ao transporte continuam a ser desafios a serem vencidos e devem ser objeto de particular vigilância por parte das autoridades públicas e da comissão organizadora”, nota o Tribunal.

Sobre a segurança, o Tribunal de Contas recomenda “planejar a utilização das forças de segurança interna, assegurando um equilíbrio entre a cobertura das necessidades dos Jogos e as de segurança em todo o território nacional”.

Os magistrados recomendam “estabilizar as necessidades de segurança privada e estabelecer medidas alternativas para superar suas prováveis ​​deficiências” porque a necessidade de agentes de segurança privada, mais de 20.000 no mínimo, provavelmente não será satisfeita com o contingente existente.

Outra recomendação é de “finalizar o plano geral de segurança para os Jogos antes do final do primeiro semestre de 2023”.

Abertura nas margens do Sena

A segurança dos Jogos Olímpicos e da cerimônia de abertura, que está prevista no rio Sena, é tema de várias reuniões, há dois anos. A responsabilidade por ela será repartida entre o Estado francês, a comissão organizadora e os municípios.

O evento, realizado ao longo de seis quilômetros de margens do Sena, deve receber 600 mil espectadores.

No que diz respeito ao transporte na Île-de-France, o Tribunal de Contas indica que "alguns projetos nesta fase apresentam incertezas quanto ao seu prazo de entrega e aumentam a tensão na rede de transporte existente".

“Várias operações de infraestruturas (...) apresentam grandes riscos devido a prazos já apertados e sem real margem de manobra”. De acordo com o documento, se as obras não forem concluídas para os Jogos, “o resultado seria uma tensão insustentável” nas linhas de trem e metrô já existentes, com os riscos associados de incidentes e congestionamentos para os usuários diários.

“Tais fenômenos contribuiriam para degradar muito a aceitabilidade do evento pela população”, observa ainda o relatório.

