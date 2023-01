Após caso de parlamentar que bateu na esposa, deputados franceses propõem lei que torna inelegível quem comete violência doméstica

Adrien Quatennens era tido como um sucessor de Jean-Luc Mélenchon, o líder da esquerda radical francesa, mas foi acusado e após condenado por violências contra a ex-esposa. AFP - LUDOVIC MARIN

Texto por: RFI 3 min

O retorno à Assembleia Nacional francesa do deputado Adrien Quatennens, suspenso por seu partido até abril após uma condenação por violência doméstica, gera mal-estar entre parlamentares e divide opiniões na coalizão de esquerda e ecologistas da qual ele faz parte. Deputados do partido Renascimento, do presidente Emmanuel Macron, querem criar uma lei para tornar pessoas condenadas por violências domésticas inelegíveis.