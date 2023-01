Ataque a facadas em estação de trem em Paris deixa seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas depois que um homem atacou a facadas passageiros na Gare du Nord, em Paris. O ataque aconteceu por volta das 6h40 (2h40 em Brasília), nesta quarta-feira (11), em um horário de grande movimento nesta estação que abriga duas linhas do metrô parisiense, trens de subúrbio e internacionais, com destino à Inglaterra, Bélgica e Holanda. O homem foi rapidamente dominado por policiais que estavam no local.

De acordo com informações preliminares, não há indícios que apontem para um ataque terrorista. O Ministério Público abriu uma investigação que será realizada pela Brigada Criminal da Polícia Judiciária de Paris.

Um dos policiais utilizou sua arma de fogo para deter o agressor, que levou três tiros e tem seu prognóstico vital comprometido. Ele foi atendido no local pelos serviços de emergência, antes de ser hospitalizado, segundo a Promotoria.

O ministro do Interior, Gérald Darmanin, esteve na estação poucas horas depois do incidente. Ele agradeceu a rápida intervenção dos policiais, saudando uma "reação eficaz e corajosa" diante do agressor. Segundo o ministro, o homem foi imobilizado dois minutos após iniciar as agressões. O suspeito não carregava documentos com ele na estação, por isso não pôde ser identificado. Ele disse às autoridades que tinha nacionalidade argelina.

Arma caseira

A arma artesanal que ele utilizou era extremamente perigosa, de acordo com o ministro, com ao menos duas lâminas cortantes, diz a imprensa.

Testemunhas disseram que o agressor agiu de forma repentina, atacando aleatoriamente viajantes que transitavam no local. A primeira vítima foi surpreendida quando entrava na estação. Houve gritaria e cenas de pânico. As lojas e cafés que tinham começado a funcionar havia poucos minutos logo fecharam. A polícia estabeleceu um perímetro de segurança.

O balanço provisório é de seis pessoas feridas, sendo que uma delas apresenta ferimentos graves provocados pelas facadas. Entre as vítimas, há um policial do serviço de fronteiras que participou da imobilização do agressor. Seu estado de saúde é considerado relativamente grave. Um dos agentes que abriu fogo contra o suspeito voltava para casa depois de encerrar seu plantão noturno. Ele estava armado, como autoriza um programa do Ministério do Interior chamado "viajar, proteger".

