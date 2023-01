Autor de ataque a facadas em Paris era líbio e tinha uma ordem para ser expulso da França

Polícia francesa vigia área após homem com uma arma branca ter ferido seis pessoas na estação de trens Gare du Nord, em Paris, na França, em 11 de janeiro de 2023.

O homem que feriu seis pessoas na manhã de quarta-feira (11) na estação de trens Gare du Nord, em Paris, é um líbio nascido em 2000 que vivia em situação ilegal na França e havia recebido uma ordem para deixar o território francês, de acordo com uma fonte policial.

Segundo informações do canal de televisão francês BFM, a polícia conseguiu, por meio da análise das impressões digitais, identificar o agressor. O autor do ataque chegou na França há três anos. Ele era conhecido da polícia sob vários pseudônimos e já havia cometido delitos menores, principalmente danos à propriedade.

Por ser de nacionalidade líbia, a França não pôde deportá-lo, devido à instabilidade em seu país, acrescentou a fonte policial. As autoridades francesas não mantêm "nenhum canal de intercâmbio para a identificação de cidadãos líbios", especificou.

Segundo BFMTV, a OQTF, sigla em francês usada para descrever a ordem oficial para deixar o país, havia sido emitida em 2022.

Ataque em Paris

Pouco antes das 6h45, o homem atacou várias pessoas dentro da Gare du Nord com um objeto pontiagudo, como um picador de gelo, ferindo seis. Uma das vítimas está em estado grave.

Um agente da Polícia de Fronteira, que patrulhava nas proximidades do trem Eurostar, que liga Paris a Londres, está entre os feridos leves. Ele tentou, em vão, segundo fonte policial, cercar o agressor.

Os policiais conseguiram dominá-lo atirando "três vezes" contra ele, segundo o ministro do Interior, Gérald Darmanin, que foi ao local logo após o ataque. Gravemente ferido no braço e no pulmão, o agressor está hospitalizado.

Uma investigação aberta por "tentativa de assassinato" foi confiada à polícia judiciária, segundo a promotoria de Paris. A identificação do autor demorou porque ele deu uma identidade falsa aos policiais que o dominaram.

Um perímetro de segurança foi instalado, mas o tráfego da estação não foi interrompido devido ao ataque.

Terrorista

Os elementos da investigação não indicam, até agora, um possível ataque de cunho terrorista, segundo uma fonte familiarizada com o assunto. Esta hipótese "não é privilegiada", comentou.

A Procuradoria Nacional Antiterrorismo (Pnat) disse à AFP que está, por enquanto, "em avaliação".

Em fevereiro de 2022, a Gare du Nord foi palco de uma cena semelhante. Um homem correu com uma faca na mão contra um policial que o feriu mortalmente. Na faca estava escrito sigla ACAB para "All Cops Are Bastards" ("Todos os policiais são bastardos").

A Gare du Nord é a primeira estação da Europa e a terceira do mundo em tráfego. Ela recebe 700.000 pessoas por dia e mais de 220 milhões de visitantes por ano.

(Com informações da AFP)

