"Vamos trabalhar 43 anos e depois morrer?": jornais da França destacam revolta da população contra reforma da Previdência

A reforma da Previdência na França está na capa dos principais jornais franceses nesta segunda-feira (16). Uma greve nacional contra o projeto do governo Macron foi convocada para a próxima quinta-feira (19).

"Os sindicatos organizam uma resposta" é manchete no jornal Le Figaro. Uma semana após o anúncio do Executivo da intenção de estender a idade mínima da aposentadoria de 62 para 64 anos, "oito centrais sindicais preparam o terreno para reunir suas tropas e instruir aqueles que hesitam em integrar o movimento", afirma a matéria.

Segundo o diário, a meta é fazer renascer o espírito de 1995, quando manifestações gigantescas obrigaram o governo da época, pilotado por Jacques Chirac, a recuar no objetivo de reformar a Previdência. As centrais sindicais esperam levar para as ruas cerca de 1 milhão de pessoas.

"O sucesso desta iniciativa será determinante na relação de força com o Executivo, que não pretende ceder", afirma o jornal econômico Les Echos. Ao lado dos sindicatos, está a opinião pública, massivamente contra os planos do governo, reitera a matéria. Les Echos destaca uma pesquisa realizada pelo Instituto Francês de Opinião Pública (Ifop) e divulgada no domingo (15), que aponta que 68% dos franceses são contra a extensão da idade da aposentadoria de 62 para 64 anos.

Novo movimento de protesto?

"O grande ressentimento" é a manchete do jornal Libération que estampa sua capa com fotos de trabalhadores franceses de diversos setores e idades. Na reportagem especial, eles testemunham contra os planos do governo. "Vamos trabalhar durante 43 anos e depois morrer?", questiona Fabien Bon, um líder sindical da Universidade de Montpellier, no sul da França.

Em editorial, o diário aborda a possibilidade da ascensão de um novo movimento de protesto como os coletes amarelos, que sacudiu a França entre 2018 e 2019. "Setores em crise como a saúde e a educação podem ser a base para que se instale uma coagulação da revolta que atravessam a sociedade francesa", sublinha o editorialista.

