França: Macron promete orçamento de € 400 bilhões às Forças Armadas em sete anos

O Presidente francês Emmanuel Macron apresentou os seus planos para as Forças Armadas para 2023, nesta sexta-feira, 20 de janeiro, na base aérea de Mont-de-Marsan, no sudoeste.da França.

O presidente francês Emmanuel Macron anunciou, nesta sexta-feira (20), que o orçamento das Forças Armadas chegará a € 400 bilhões ao longo de sete anos. Os valores estarão incluídos na futura lei de programação militar (LPM) e representam um terço a mais do que o orçamento anterior. O anúncio acontece em um contexto de guerra na Europa, após a invasão russa da Ucrânia, há quase um ano.

"Esses esforços serão proporcionais aos perigos, ou seja consideráveis", afirmou o Chefe de Estado na base aérea de Mont-de-Marsan, no sudoeste do país. Macron garantiu que as Forças Armadas teriam um total de € 413 bilhões, entre 2024 e 2030.

“Nós devemos fazer melhor e de forma diferente. Primeiro, reforçar a nossa capacidade de dissuasão, um elemento que faz da França um país diferenciado na Europa e merece os esforços consideráveis que são feitos”, afirmou o presidente, diante de uma plateia de oficiais. Conforme sublinhado pela última revisão estratégica nacional francesa, a França pretende "permanecer uma potência respeitada e um parceiro confiável".

Macron destacou a necessidade de melhorar os serviços de inteligência do Exército. “A soberania depende de capacidade de inteligência, que nos permita antecipar as crises e ameaças”, afirmou. “Essa lei de programação militar para o futuro aumentará a nossa capacidade de investigação, vigilância e inteligência, especialmente com drones”, completou. “Mas soberania também é a capacidade de resistência e de ciber resiliência”, concluiu o chefe das Forças Armadas.

As capacidades cibernéticas serão "melhoradas significativamente", acrescentou. O orçamento alocado para a inteligência militar aumentará cerca de 60%, no período entre 2024-2030, conforme anunciado pelo presidente.

A França também planeja aumentar suas capacidades de defesa aérea em 50%, de acordo com Macron.

Guerra na Ucrânia aumenta urgência em defesa

A guerra na Ucrânia pôs em evidência fragilidades do sistema militar francês, exigindo um maciço esforço financeiro na Defesa. Entretanto, “a França não é a Ucrânia, não tem os mesmos interesses de segurança, não tem fronteira com a Rússia”, ponderou o presidente. “Temos armas nucleares e pertencemos à União Europeia e à Otan”, sublinhou Macron.

Na lei anterior; da qual constava a previsão de investimentos para o período 2019-2025, os valores acordados eram de € 295 bilhões. O novo envelope orçamentário para as Forças Armadas será, no entanto, confrontado pela inflação e pela explosão dos custos de energia na França e deverá ser submetido ao Parlamento para votação no verão europeu, ou seja, a partir de julho.

O Executivo francês ainda “espera que a indústria de defesa se comprometa mais” com a redução de custos e de manutenção dos equipamentos, que terão de ser produzidos mais rapidamente, mesmo que isso signifique menos sofisticação”, de acordo com o presidente. Ansioso por aumentar a "força moral" da nação, o Chefe de Estado pretende, finalmente, duplicar o número de reservistas, que atualmente é de 40 mil.

Os territórios ultramarinos franceses também serão alvo de investimentos adicionais de equipamentos e de pessoal. De acordo com a presidência, a situação mundial coloca muitos destes territórios, especialmente no Pacífico e no Oceano Índico, “na linha da frente de possíveis confrontos de amanhã”, concluiu Macron.

(Com informações da RFI e da AFP)

