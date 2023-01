Influenciadores digitais são processados por golpes financeiros na França; vítimas perderam até €100 mil

Uma ação coletiva foi iniciada na Justiça francesa por dezenas de pessoas que acreditam ter sido enganadas ao investir em produtos financeiros promovidos por influenciadores digitais. A informação foi divulgada pelo advogado da acusação nesta segunda-feira (23).

Publicidade Leia mais

Duas denúncias coletivas, que reúnem 88 queixas conjuntas, principalmente por “fraude” e “quebra de confiança” foram apresentadas sexta-feira (20) ao procurador de Paris, disse o advogado Alexandre Dacos em coletiva de imprensa.As denúncias visam principalmente as práticas de um casal de influenciadores, Marc e Nadé Blata, e uma rede que atua junto com eles. Contactados pela AFP, o casal de influenciadores, que vive em Dubai, não respondeu.

As queixas correspondem à venda e promoção pelos Blata de produtos financeiros de risco, como o "copy trading", prática que consiste em reproduzir de forma automática as operações de traders profissionais, com o objetivo de enriquecimento fácil. O dispositivo não é ilegal, mas muito arriscado e, segundo a Autoridade francesa de mercados financeiros, mais de 70% dos investidores nesse tipo de prática saem perdendo.

O outro golpe do casal consistia em incitar seus seguidores a comprar o NFT Animoon. Marc Blata e sua mulher convenceram seus fãs a adquirir esses objetos virtuais, afirmando que eles teriam em seguida uma renda mensal de US$ 2.500 até o fim da vida. Mas cinco meses após a compra desses NFTs, os cerca de 5 mil investidores não obtiveram os lucros prometidos e não conseguem mais contactar os fundadores do projeto para pedir satisfações.

O advogado afirma que seus clientes foram incitados a investir sem conhecer os riscos. De acordo com Dacos, o prejuízo total dos envolvidos está estimado em € 6,3 milhões e “milhares de investidores perderam desde algumas centenas a € 100 mil” nestes dois projetos.

Puxada de tapete

O advogado da empresa Ziegler & Associés, especializada em golpes criptográficos, diz que se trata de um esquema bastante comum, conhecido como “puxada de tapete”. Ele envolve um programador que atrai, muitas vezes com a ajuda de influenciadores, investidores para um novo projeto de criptomoeda. Em seguida, ele se retira antes que o projeto seja construído, deixando os investidores com uma moeda sem valor.

Marc Blata, com mais de 4 milhões de inscritos no Instagram e atuante na promoção desses produtos, conquistou notoriedade nas redes sociais com revelações sobre o mundo dos reality shows, das estrelas do rap ou do futebol.

O procedimento é "inédito", segundo o Coletivo AVI, que atua ajudando vítimas de influenciadores e que iniciou o processo. Em um comunicado, a associação indica que quer "alertar o público sobre os perigos de promoções de certos “famosos sem escrúpulos", "apontar a passividade das plataformas" e também incentivar outras vítimas a denunciar.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro