Exploração de trabalhadores estrangeiros ilegais mancha organização da Olimpíada de Paris

Trabalhador africano sem visto posa com seu crachá de acesso no canteiro de obras de um centro de treinamento aquático para os Jogos Olímpicos de Paris, na periferia da capital francesa, 15 de dezembro de 2022. AFP - CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Texto por: RFI 5 min

Depois de muito criticarem as violações de direitos humanos para a organização da Copa do Catar, os franceses descobrem que as obras de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, acontecem com a exploração de trabalhadores estrangeiros ilegais na França. Em situação precária, esses operários acabam aceitando condições inferiores às dos colegas legalizados, como acesso a menos direitos e regras de trabalho menos seguras.