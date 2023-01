Festival de HQ abre ao público; Riad Sattouf de "O árabe do futuro" é premiado pelo conjunto da obra

Riad Sattouf, autor de "O árabe do futuro", foi o vencedor do Grande Prêmio do festival pelo conjunto da obra

O Festival de Angoulême (FIBD) abre as portas ao público nesta quinta-feira (26) e a cidade já está cheia de fãs de diversos países, que vieram para o mais importante evento de histórias em quadrinhos do mundo.

Publicidade Leia mais

A entrega do Grande Prêmio do festival, na noite de quarta feira (24), a Riad Sattouf pelo conjunto da obra, inaugurou a edição deste ano. O quadrinista francês de origem síria, conhecido principalmente por sua obra "O árabe do futuro", é um dos raros autores a ter ganhado duas vezes o prestigioso "Fauve d’or", a recompensa máxima do festival, concedido à melhor publicação do ano. Em 2022, o brasileiro Marcello Quintanilha levou o troféu.

Pôster do Festival de Angoulême criado por Riad Sattouf. © FIBD Angoulême / Riad Sattouf

Sattouf sucede no Grande Prêmio à canadense Julie Doucet, coroada em 2022 e homenageada com uma exposição na programação do FIBD 2023. O quadrinista concorria com Catherine Meurisse, autora de "La légèreté" (A leveza), finalista pelo quarto ano consecutivo, e com a americana Alison Bechdel, que se destaca no mundo das HQ queer, e conhecida por ter criado o teste Bechdel, que permite medir o grau de feminismo de filmes.

Autobiografia "O árabe do futuro" ultrapassou três milhões de exemplares vendidos

Filho de um sírio, doutor em história, e de uma francesa, Sattouf disse a jornalistas que estava emocionado com o prêmio e que não imaginava que o receberia em sua vida. Em entrevista à AFP, ele lembrou a época em que vivia em um pequeno vilarejo na Síria, onde não havia biblioteca e nem livrarias.

"Esse interesse por livros e pelas histórias em quadrinhos aconteceu graças à minha avó bretã, que me enviava os livros pelos correios", destacou.

Quadrinhos brasileiros na disputa

A Abertura Oficial do Festival contou com a presença da ministra da Cultura da França, Rima Abdul Malak, e com uma demonstração de breakdance, disciplina que fará parte dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. O FIBD será o primeiro evento das Olimpíadas dos Festivais, dentro do programação oficial dos JO de Paris.

Cinco quadrinhos brasileiros concorrem na categoria melhor HQ alternativa. O vencedor será revelado no sábado (28), quando serão entregues as demais premiações.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro