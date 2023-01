França: suicídio de menino perseguido por colegas homofóbicos reabre debate sobre bullying na escola

Flores diante do colégio Louis-Armand de Golbey, no leste da França, onde estudava o adolescente Lucas, que se suicidou após ser alvo de comentários homofóbicos. AFP - FREDERICK FLORIN

Texto por: RFI 2 min

A morte de Lucas, um garoto de 13 anos perseguido por colegas de classe na cidade de Golbey, no leste de França, relança o debate sobre o assédio nas escolas. Alvo de comentários homofóbicos, o adolescente se suicidou no início deste mês. Os quatro menores envolvidos no caso serão julgados.