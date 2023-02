Número de sem-teto na França dobrou em 10 anos; mulheres e pessoas LGBTQIA+ são as mais precárias

As pessoas sem-teto ou em moradias precárias são cada vez mais numerosas e vulneráveis ​​à inflação na França, adverte a Fundação Abbé Pierre (FAP) em seu relatório anual apresentado nesta quarta-feira (1º). O estudo critica o governo e a “insuficiência” de seus esforços para remediar o problema social. Mulheres e pessoas LGBTQIA+ são as que mais sofrem.

A Fundação estima o número de desabrigados na França em 330.000. São 30 mil acima do registrado no ano anterior e um aumento de cerca de 130% em relação a 2012, data do último estudo sobre esse assunto realizado pelo INSEE, o Instituto Nacional de Estatísticas.

Mas o diretor de estudos da fundação, Manuel Domergue, estima que esse número pode ser ainda maior. No total, 4,15 milhões de pessoas vivem em condições precárias, calcula a Fundação, que inclui nesta categoria as pessoas que vivem em locais demasiado pequenos para si ou privadas de confortos básicos (cozinha, banheiro, aquecimento, etc.), sofrendo de más condições de moradia.

A "categoria" habitação precária, que inclui situações como precariedade energética ou inquilinos com contas em atraso, diz respeito a 12,1 milhões de pessoas, segundo cálculos da FAP, ou mais de um sexto da população francesa.

Precariedade e gênero

Este ano, num capítulo intitulado “O gênero da habitação pobre”, a Fundação se debruçou sobre as vulnerabilidades específicas sofridas por mulheres e pessoas LGBTQIA+.

Elas correm o risco, revela o estudo, de cair em moradias precárias em quatro momentos da vida: ao deixar a casa dos pais, após separação conjugal, herança e viuvez.

A inflação, que acelerou significativamente em 2022, coloca em dificuldade as famílias de baixa renda ao aumentar seus custos restritos (moradia, transporte, alimentação etc.), observa a Fundação.

Uma pessoa com RSA (renda mínima concedida pelo governo) ou uma família monoparental pode rapidamente encontrar-se "no vermelho" ou comendo restos para viver, simplesmente pagando estas despesas cotidianas, explica a Fundação, que calculou os tipos de orçamento familiar em vários municípios como Aubervilliers, na região parisiense, e Tarbes (sudoeste).

Inação governamental

À semelhança dos anos anteriores, a FAP aponta o governo, considerando que 2022 foi “um ano que passou em branco ou quase na luta contra a habitação precária”.

“Raramente o fosso pareceu tão grande entre, por um lado, o estado de habitação precária e, por outro lado, a inadequação das respostas públicas para tornar a habitação acessível”, adverte.

As ajudas distribuídas para mitigar o impacto da inflação não são, segundo ela, suficientemente direcionadas. A ajuda à renovação da habitação, cujo orçamento foi aumentado em 2023, é considerada insuficiente porque financia poucas renovações e deixa os mais pobres com um fardo intransponível.

“Para os mais ricos, medidas permanentes e maciças; para os mais pobres, por outro lado, medidas pontuais”, indignou-se o delegado geral da Fundação, Christophe Robert.

"Contra os pobres"

O “esforço público para a habitação”, que reúne as ajudas governamentais às pessoas e à produção, representou em 2021 apenas 1,5% do PIB francês, valor que não era tão baixo desde pelo menos 1991, denuncia a FAP.

O controle do valor dos aluguéis e a luta contra as locações sazonais do tipo Airbnb ainda são muito tímidos, acrescenta.

O Estado faz, às vezes, políticas "contra os pobres", afirma a Fundação, tendo como alvo a reforma do seguro-desemprego, que visa reduzir a duração das indenizações, ou o projeto de lei contra pessoas que acampam em imóveis vazios ou abandonados, examinado na terça-feira pelo Senado.

Na frente mais urgente, se o governo desistiu de eliminar as vagas em alojamentos de emergência, “o próprio fato de ter pensado em reduzi-las é para nós um sinal bastante preocupante”, aponta Christophe Robert.

Nesta quarta-feira, durante a apresentação oficial do relatório em Paris, o ministro da Cidade e Habitação, Olivier Klein, deve responder às críticas e apresentar o novo plano "Alojamento em primeiro lugar", que visa facilitar o regresso à habitação dos sem-abrigo.

