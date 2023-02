Em clima tenso e em meio a protestos, Parlamento francês começa debate sobre reforma da previdência

O deputado Sebastien Jumel, membro do Grupo da Esquerda Democrata e Republicana (GDR) mostra as regras da Assembleia Nacional francesa para pedir suspensão da sessão enquanto o ministro do Trabalho Olivier Dussopt (esquerda) fala durante o debate sobre o projeto de lei sobre as aposentadorias, na Assembleia Nacional, em Paris, em 6 de fevereiro de 2023.

AFP - LUDOVIC MARIN