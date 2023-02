Carnaval de Nice homenageia Rio com carro alegórico de carnavalescos cariocas

Sambista dança em desfile no Carnaval de Nice, no sul da França. Este ano, a cidade homenageia o carnaval carioca.

O carnaval do Rio de Janeiro é o grande homenageado das festividades de Nice em 2023, que começaram neste sábado (11) e vão até 26 de fevereiro. Os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora da escola de samba Grande Rio desenharam um carro alegórico em homenagem à amizade entre as duas cidades. O carnaval de Nice é o mais importante da França e atrai todo ano milhares de foliões para a cidade, no litoral sul do país.

Publicidade Leia mais

Em 2009 a Grande Rio homenageou a França em seu desfile e teve uma ala especialmente dedicada ao carnaval de Nice. Esse ano é a vez da cidade francesa homenagear a brasileira.

O carro Sambabaou, criado por Haddad e Bora, representa os principais símbolos do carnaval carioca e animará os desfiles da Praça Masséna neste primeiro fim de semana de folia, acompanhado de uma porta-bandeira e de um mestre-sala.

Sambista dança durante desfile da 150ª edição do Carnaval de Nice, França, em 11 de Fevereiro de 2023. Este ano o Carnaval de Nice homenageia o do Rio de Janeiro. AFP - VALERY HACHE

Este ano, Nice comemora os 150 anos de seu carnaval com o tema "Roi des trésors du monde" (Rei dos tesouros do mundo). As festividades vão até 26 de fevereiro, com shows e outros eventos artísticos.

Patrimônio da humanidade

Além do brasileiro, outros carros alegóricos participam dos "Corsi carnavaleques", como são chamados os desfiles, com homenagens aos patrimônios matérias e imateriais da humanidade tombados pela Unesco, a história e a riqueza dos mitos e lendas e tesouros arquitetônicos como o Taj Mahal.

Os desfiles também contam com as "grosses têtes" (cabeças grandes), que são bonecos gigantes, semelhantes aos do carnaval de Olinda. Para construí-los, os escultores inspiraram-se no imaginário popular: personagens míticos e alegóricos, sátiras locais, políticas ou sociais.

Carnaval de Nice 2023 : le premier corso carnavalesque de nuit a illuminé les spectateurs samedi soir. Plus de photos et de vidéos ici ► https://t.co/6QGc49RbLD

📷 Emilie Mechenin#carnavaldenice #nicecarnaval #Nice06 #ILoveNice pic.twitter.com/xUTxwEoWV9 — France 3 Côte d'Azur (@F3cotedazur) February 12, 2023

Batalha de flores

Cada ano, artistas fantasiados desfilam em carros decorados com flores e lançam entre 80 a 100 mil pétalas sobre o público presente durante os desfiles. O espetáculo é conhecido como batalha de flores.

No final do século XIX, reis e príncipes passavam o inverno em Nice, inclusive o imperador Dom Pedro II do Brasil. Em 1888, um ano antes de sua abdicação, acompanhado de toda a família, incluindo a princesa Isabel, ele compareceu duas vezes ao carnaval e à batalha das flores.

Na volta ao Rio, Dom Pedro II sugeriu que fosse realizado um desfile com carros floridos no Flamengo, o lugar chique da época, estruturando a folia que já existia na cidade e dando origem ao carnaval moderno.

O museu Masséna, em Nice, faz a exposição "Nice et le Fabuleaux Carnaval de Rio" (Nice e o fabuloso carnaval do Rio), sobre esta relação entre os carnavais das duas cidades.

A exposição, que vai até 5 de março, mostra, além de documentos e arquivos históricos, um conjunto único na Europa de trajes autênticos das grandes escolas de samba do Rio de Janeiro, que fazem parte da coleção de Alain Taillard, curador da mostra.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro