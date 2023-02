Jornais franceses analisam guerra entre governo e centrais sindicais sobre reforma da Previdência

Depois de um fim de semana de protestos em toda a França, a revolta contra a reforma da Previdência estampa as capas dos principais jornais franceses nesta segunda-feira (13). Membros do executivo expressam sua determinação sobre os planos de modificação do sistema previdenciário, enquanto centrais sindicais tentam manter o povo nas ruas.

"O governo não cede, apesar da mobilização" é a manchete do jornal Le Figaro. O diário destaca que no domingo (12), o ministro francês do Trabalho, Olivier Dussopt, afirmou que o aumento da idade mínima da aposentadoria, dos 62 para os 64 anos, não é negociável. Já o porta-voz do governo, Olivier Verán, martela que a reforma é "uma necessidade".

Diante da falta de concessões, do lado das centrais sindicais a promessa é de continuar a mobilização, afirma o jornal Libération. Por isso, além de uma nova jornada de manifestações na quinta-feira (16), os líderes do movimento convocam a França inteira a paralisar totalmente no próximo 7 de março.

"É preciso que milhões de franceses aceitem parar, com o objetivo de mostrar sua rejeição a essa reforma", afirma Laurent Escure, secretário-geral da União Nacional dos Sindicatos Autônomos (Unsa), em entrevista ao Libération.

Expectativa sobre análise do polêmico artigo 7

Os jornais também se interessam pela retomada dos debates sobre a reforma na Assembleia de Deputados da França nesta segunda-feira. O diário Les Echos lembra que, na última semana, as discussões sobre o projeto de lei não passaram do primeiro artigo, que recebeu 16 mil emendas. A grande expectativa é sobre o artigo 7, que trata do aumento da idade mínima para a aposentadoria.

Para o jornal, a queda de braço entre o governo e as centrais sindicais "é uma guerra na qual cada um defende suas posições, utilizando detalhes para tentar mover a opinião pública em um sentido ou outro".

"Bagunça na Assembleia, um espetáculo afligente" é o título da matéria principal do jornal Le Parisien, que destaca o clima violento entre os deputados governistas e os da oposição. O diário lembra a polêmica incitada na semana passada por uma foto postada nas redes sociais pelo deputado da esquerda radical Thomas Portes, em que aparece com o pé sob uma bola de futebol estampada com a imagem da cabeça do ministro francês do Trabalho.

"Uma coisa é certa: a Assembleia terá ares de uma panela de pressão prestes a explodir nesta semana", opina o jornal Le Parisien.

