Pedaços do corpo de uma mulher são encontrados em um dos parques mais frequentados de Paris

Com vista de parte de cidade, o parque Buttes Chaumont é um dos mais populares de Paris. © RFI/David Coffey

Texto por: RFI 2 min

As autoridades municipais de Paris encontraram partes do corpo de uma mulher nesta segunda-feira (13) no parque Buttes-Chaumont, um jardim no nordeste da capital francesa. Os restos da vítima foram descobertos pelos funcionários do local, um dos mais frequentados da cidade.

Segundo fontes ligadas à investigação, os pedaços do corpo, encontrados em um saco plástico, corresponderiam à parte do quadril da vítima. A polícia informou ser impossível saber, por enquanto, a hora da morte da mulher. Uma investigação por assassinato foi aberta e o parque foi fechado ao público no meio da tarde para que as equipes de perícia possam atuar. Cães farejadores estão sendo usados na operação. A descoberta macabra aconteceu na mesma região da cidade onde, em outubro do ano passado, o corpo de Lola, uma menina de 12 anos, foi encontrado dentro de um baú. A adolescente, que desapareceu quando voltava da escola, foi torturada antes de ser assassinada, em um crime que chocou o país. Emily in Paris Longe das zonas mais turísticas da capital, o parque do Buttes-Chamont é um dos mais populares de Paris. Criado em 1867 sob o regime de Napoleão III, ele é situado em um dos bairros que sofreram um processo de gentrificação nos últimos anos, atraindo uma população jovem e cada vez mais abastada, encantada com suas ruelas e casas de vila. Com vista para o Sacré-Cœur, as colinas do Buttes-Chamont, apelidadas por alguns de "fashion hill", em razão dos piqueniques animados organizados durante o verão, atraem gente do todos os cantos da cidade o ano todo, além dos moradores dos arredores, que praticam esportes no local, que conta com um lago, cascadas e até uma gruta artificial, distribuídos em 25 hectares. O parque ficou tão famoso nos últimos anos que chegou a ser usado como cenário para a 3ª temporada da série Emily in Paris, da Netflix, em uma cena na qual a personagem principal faz um piquenique com seu namorado inglês. (Com informações da AFP)