Casos de violência em Paris aumentam sentimento de insegurança, mas a capital francesa é realmente perigosa?

Desde o começo do ano, Paris tem sido palco de casos de violência, alguns envolvendo turistas, que aumentam a sensação de insegurança de moradores e visitantes. Mas será que a Cidade Luz está ficando realmente mais perigosa? De acordo com a polícia, a violência diminuiu na capital francesa.

Ana Carolina Peliz, da RFI

Em 5 de fevereiro, uma turista brasileira, acompanhada da irmã, foi vítima de um estupro aos pés de um dos monumentos mais célebres do mundo, a torre Eiffel. O caso é investigado atualmente pela polícia francesa.

No começo desta semana, partes do corpo de uma mulher foram encontrados no parque Buttes-Chaumont, um dos locais mais frequentados por parisienses e turistas na cidade.

A descoberta macabra aconteceu na mesma região da cidade onde, em outubro do ano passado, o corpo de Lola, uma menina de 12 anos, que foi torturada e assassinada, foi encontrado dentro de um baú.

Casos como estes aumentam a sensação de insegurança, mas não refletiriam a realidade, segundo as autoridades. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de Paris, em seu último balanço semestral, publicado em 16 de janeiro, as agressões diminuíram na região metropolitana nos últimos meses de 2022.

Um comunicado do órgão aponta que o número de assaltos com violência, mas sem arma, diminuíram 20% e os assaltos com arma, 13,2%. Os furtos, principais crimes cometidos contra os turistas em Paris, diminuíram apenas 2,1%. O documento não traz informações sobre violências sexuais.

Apesar disso, a preocupação com a delinquência aumentou entre a população. Em um relatório do Instituto da Região de Paris, publicado em 17 de janeiro, na capital, 54,1% dos habitantes declaram ter uma sensação de insegurança. Um número em aumento de dois pontos percentuais com relação a 2021.

Perigo no metrô

Para os entrevistados no estudo, o metrô é o lugar mais perigoso. As estações mais angustiantes para os parisienses, de acordo com a pesquisa, são Franklin D. Roosevelt, na Avenida Champs-Élysées, Anvers, um dos acessos ao bairro de Montmartre, e La Fourche, no 17° distrito. As três estações se encontram em regiões frequentadas por turistas e com grande número de hotéis e restaurantes.

Uma das estações (La Fourche) conta com uma delegacia de polícia a apenas 500 metros de distância. No entanto, isso não parece diminuir a sensação de insegurança dos usuários.

As linhas mais temidas, ainda segundo o estudo, são 13, 6, 1, 8 e 12 nesta ordem.

Mais da metade das pessoas da região da capital (53%) querem que a segurança pública seja uma prioridade do governo, de acordo com o Instituto.

Pontos turísticos

Sem surpresa, os pontos turísticos de Paris são potenciais locais para ocorrências de roubo e delinquência. Mas o caso da turista brasileira causa espanto, porque teria acontecido no Campo de Marte, nas proximidades de um dos monumentos mais conhecidos do mundo, onde os visitantes esperam estar seguros.

Moradores dos bairros próximos à Torre Eiffel têm denunciado o aumento da violência em torno do monumento. Vendedores ambulantes, atividades comerciais proibidas, ofertas de transportes ilegais e roubos são constantes, de acordo com a Associação dos Amigos do Campo de Marte.

O aumento da insegurança na região, levou a administração do 7° distrito, onde está localizada a torre Eiffel, a pedir que seja instalada, em volta do Campo de Marte, uma grade com portões para que área seja fechada durante a noite.

Mas para a associação, o fechamento não traria soluções para o problema. Eles dão o exemplo da criação da zona de segurança aos pés da torre Eiffel — com paredes transparentes e controles de segurança —, que não teria evitado o problema, ao contrário, teria piorado, segundo os moradores. O grupo preconiza soluções como aumento da vigilância policial.

Sentimento de impunidade instrumentalizado

Apesar de não ser, em geral, violenta, Paris é uma grande cidade, com os problemas típicos deste tipo de aglomeração, entre eles, a delinquência.

Por ser subjetivo, o sentimento de impunidade é amplamente instrumentalizado no debate político pelos defensores, principalmente de partidos de direita, do aumento da segurança pública e da luta contra a imigração.

De acordo com um ranking evolutivo do jornal britânico The Economist, que leva em conta outras variáveis reais, como policiamento, segurança ambiental e bem-estar, Paris ocupa um lugar semelhante ao de Madri, Londres e Roma em matéria de segurança.

A França tem uma taxa de homicídios baixa entre os países do mundo, de 1,4 mortes por cada 100 mil habitantes (no Brasil esta taxa foi de 22,3 em 2021). Este número só diminuiu nos últimos 20 anos.

Além disso, apesar de ocupar as páginas dos jornais, os delitos como assassinatos não atingem os turistas diretamente e estão majoritariamente relacionados a acertos de contas entre grupos rivais e ao tráfico de drogas, sobretudo nas periferias.

