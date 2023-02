Polícia encontra em parque de Paris cabeça de mulher esquartejada

O parque Buttes Chaumont, no nordeste de Paris, está fechado durante as investigações (imagem de arquivo)

Um dia após a descoberta do pedaço de um corpo humano em um dos parques mais frequentados de Paris, a polícia encontrou, nesta terça-feira (14) outros membros, entre eles a cabeça de uma mulher. A identificação do cadáver está em andamento.

Os investigadores fizeram essa nova descoberta pela manhã, após terem vasculhado todo o parque, com a ajuda de cães farejadores. Segundo o canal de televisão BFM, os pedaços do corpo estavam em sacos de lixo espalhados em diferentes locais do Buttes-Chaumont, parque situado no nordeste de Paris.

Na véspera, os funcionários do parque haviam encontrado um saco plástico com parte de um corpo humano ensanguentado, cortado do meio da barriga até o joelho. Os restos humanos eram de uma mulher e ainda estavam vestidos com uma calça jeans.

Uma investigação foi aberta e os pedaços do corpo estão sendo analisados para tentar identificar a vítima. Até agora nenhum elemento permite saber a hora da morte, mas o corpo não estava em estado de decomposição, o que indica que o esquartejamento pode ter sido recente.

A única informação divulgada pela polícia é que a vítima pode ser de origem europeia ou do norte da África, mas detalhes sobre sua estatura ou idade possível ainda não foram revelados. Nenhum sinal que pudesse ajudar a identificação foi encontrado no tronco. Mas a descoberta da cabeça poderá ajudar os investigadores.

Os primeiros pedaços do corpo foram encontrados em uma área restrita aos visitantes. Mas a cabeça da mulher estava em uma zona mais acessível, perto de trilhos de trens abandonados por onde muitos usuários passeiam. As imagens dos vídeos de segurança dos arredores também estão sendo analisadas. No entanto, não há câmeras dentro do parque, um vasto complexo de 25 hectares, bastante frequentado.

Bairro gentrificado

Longe das zonas mais turísticas da capital, o parque do Buttes-Chamont é um dos mais populares de Paris. Criado em 1867 sob o regime de Napoleão III, ele é situado em um dos bairros que sofreram um processo de gentrificação nos últimos anos, atraindo uma população jovem e cada vez mais abastada, encantada com suas ruelas e casas de vila.

O parque ficou tão famoso nos últimos anos que chegou a ser usado como cenário para a 3ª temporada da série Emily in Paris, da Netflix, em uma cena na qual a personagem principal faz um piquenique com seu namorado inglês.

(Com informações da AFP)

