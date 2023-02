Debate sobre reforma da aposentadoria é cada vez mais violento na França; mobilização nas ruas diminui

Na foto, a Assembleia Nacional francesa, com o deputado do partido A França Insubmissa, Aurélien Saintoul, ao centro, com o microfone na mão, que chamou o ministro do Trabalho, Olivier Dussopt, de "assassino".

O 5° dia de mobilização contra o projeto de reforma previdenciária na França, nesta quinta-feira (16), deve ser menos seguido do que anteriormente. Enquanto isso, o debate sobre a reforma continua na Assembleia sob tensão. O ministro do Trabalho foi chamado de assassino na segunda-feira (13), após um deputado postado uma foto com sua foto pregada em uma bola.

Publicidade Leia mais

Na semana passada a sessão plenária terminou em gritaria e confusão, com a suspensão por duas semanas do deputado do partido A França Insubmissa (LFI), Thomas Portes, fotografado com o pé sobre uma bola com a imagem estampada do ministro do Trabalho, Olivier Dussopt.

Apenas uma hora e meia após o início das discussões, outro deputado do LFI, Aurélien Saintoul, agrediu verbalmente o ministro. “Você é um impostor e um assassino”, lançou em meio aos gritos de Dussopt. A sessão foi imediatamente interrompida. O ministro abandonou furioso o plenário.

"Está ficando insuportável. Não dá para fazer política assim, não dá. São atos inaceitáveis”, denunciou o deputado do partido Movimento Democrata (MoDem), Bruno Milienne, indignado.

A indignação também foi vista entre os aliados do LFI, como André Chassaigne, presidente do grupo comunista na Assembleia. “Fazer tais comentários é absolutamente inaceitável”, lamentou.

O governo, que conta apenas com maioria relativa, sofreu na noite de terça-feira o primeiro grande revés. Os deputados rejeitaram um dos artigos do texto devido ao voto contra de parte dos deputados republicanos, partido com o qual o Executivo conta para aprovar a reforma.

A líder da extrema-direita, Marine Le Pen, anunciou na noite de quarta-feira a apresentação de uma moção de censura "para que os deputados contrários" à reforma das aposentadorias "possam manifestar a sua rejeição ao texto", aludindo a um "referendo parlamentar".

Mobilização menor

Nas ruas, a mobilização deve ter menos adesão nesta quinta-feira. A frente intersindical contra o projeto de reforma da Previdência quer colocar todas as forças no dia 7 de março, quando ameaça "paralisar" o país se o governo não desistir de aumentar a idade de aposentadoria para 64 anos, contra 62 hoje.

Lançada em janeiro, uma petição de oito sindicatos unidos contra uma reforma considerada “injusta e brutal” atingiu a marca simbólica de um milhão de assinaturas na quarta-feira (14), segundo a plataforma change.org.

No último dia de manifestações, sábado (11), 963 mil pessoas se manifestaram, segundo as autoridades, mais de 2,5 milhões segundo os sindicatos.

Uma fonte policial informou que são esperadas, em todo o país, entre 450.000 e 650.000 pessoas na quinta-feira, das quais entre 40.000 e 70.000 em Paris.

Espera-se que as interrupções sejam limitadas no transporte público, com tráfego normal no metrô de Paris. Cerca de 30% dos voos em Paris-Orly, o aeroporto que concentra boa parte das rotas domésticas, serão cancelados e os aeroportos regionais afetados.

Desde a tarde desta quarta-feira, muitas usinas hidrelétricas entraram em greve, em particular a mais potente da França, em Grand'Maison (sudeste), deixando o equivalente a cerca de 3.000 MW indisponíveis para a rede.

Os debates na Assembleia devem terminar na sexta-feira (17) à meia-noite. Mas na quarta-feira, por volta das 16h (12h em Brasília), restavam cerca de 14.000 emendas para serem examinadas.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro