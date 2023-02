França: filme pornô gravado em estádio de Nice, em pleno jogo, vira caso de polícia

O clube francês OGC Nice apresentou uma denúncia após a gravação de um filme pornográfico amador em seu estádio, o Allianz Riviera, durante uma partida da primeira divisão do campeonato francês, informou a polícia nesta quarta-feira (15).

"Uma denúncia foi apresentada na terça-feira (14) pelo clube OGC Nice depois que um vídeo pornô foi gravado no estádio", disse a Direção Departamental de Segurança Pública (DDSP) nesta quarta-feira.

O Nice afirmou que apresentou queixa por "violação de imagem".

Uma segunda denúncia foi apresentada na manhã desta quarta-feira pela empresa responsável pela operação do recinto esportivo, também chamado de Nice Eco Stadium, por "associar a imagem do estádio a atividades pornográficas", disse um porta-voz da empresa.

Cena gravada nos banheiros

Segundo uma fonte próxima ao clube, a cena foi gravada nos banheiros do Allianz Riviera no dia 29 de janeiro durante a partida Nice-Lille em que o time que jogou em casa venceu por 1 a 0.

Segundo a mesma fonte, a atriz do filme amador especifica durante o vídeo que a cena se passa durante um jogo do Nice. Ela teria se filmado com dois homens no banheiro do estádio.

"O 'caso' fez a maioria dos torcedores do OGC Nice rir, mas não agradou o clube nem o operador do Allianz Riviera", destacou o jornal Nice Matin desta quarta-feira.

