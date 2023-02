Liga dos Campeões: Le Monde detalha relatório que mostra 'fiasco anunciado' na final entre Liverpool e Real Madrid

Torcedores do Liverpool ficam do lado de fora, incapazes de chegar a tempo, levando ao atraso da partida antes da final da Liga dos Campeões da UEFA entre Liverpool e Real Madrid no Stade de France em Saint-Denis, norte de Paris, em 28 de maio de 2022.

Um fiasco anunciado. As cenas de violência que se viu no Estádio de France, em 28 de maio do ano passado, na final da Liga dos Campeões, é fruto da negligência dos poderes públicos em relação à segurança. Essa foi a conclusão de uma investigação independente comandada pela UEFA, a União das Federações Europeias de Futebol. O relatório foi publicado pelo jornal Le Monde, que chega às bancas nesta quarta-feira (15).

O documento de 151 páginas não faz parte de um processo legal formal. Ele é resultado de uma apuração de oito meses feita por juristas, pesquisadores e representantes das associações de torcedores, junto aos protagonistas daquela final “calamitosa” do futebol europeu, ocorrida em Saint-Denis, entre o Liverpool e o Real Madrid.

A conclusão demonstra “a responsabilidade das autoridades francesas em colocar em perigo milhares de torcedores britânicos e espanhóis, na quase totalidade pacíficos, ameaçados de esmagamento, agredidos por bandos de delinquentes e atingidos por gás lacrimogênio lançado pelas forças de ordem, escreve o Le Monde.

Na origem de tudo, explica o texto, estaria uma “ameaça hooligan” fantasma e o medo de quebra-quebra, associados à denúncia de ingressos falsos. O relatório aponta não ter encontrado indícios de uma “fraude massiva e industrial” de tickets e que “o problema dos falsos bilhetes foi exagerado”.

Trajeto dificultado

Outro problema apontado foi a escolha do trajeto para o acesso dos torcedores, longo e com pontos de estrangulamento, que poderiam ocasionar congestionamento de pessoas. As condições de entrada no estádio foram alteradas naquela data, em razão de uma greve no transporte público e a necessidade de garantir trens nessas condições.

“Eu tinha certeza de que as pessoas seriam esmagadas à morte”, relata um torcedor inglês, em um dos 700 depoimentos selecionados pelos investigadores, entre 8500 contribuições escritas. A falta de informação adequada no local do jogo ajudou a “elevar os ânimos”, descreve o relatório encomendado pela UEFA.

E quando as agressões começaram do lado de fora do estádio, não havia policiamento, apesar “de uma situação pouco clara, caótica e perigosa”, cita o texto, o que teria encorajado os delinquentes a agirem. Muitos torcedores acabaram ficando encurralados entre as brigas e a lentidão para entrar no local da partida. Eles “esperavam em ordem e tentavam proteger os mais vulneráveis, enquanto aguardavam que a polícia interviesse maciçamente”, descreve o jornal.

"400 metros de inferno"

“Foram 400 metros de inferno”, diz Ted Morris, um torcedor inglês portador de deficiência sobre a experiência no Estádio de France. Já Emílio Dumas, torcedor espanhol, conta cenas de roubos ocorridas diante dos policiais, que nada faziam além de gritar: “avancem”. “Eu nunca vi uma polícia tão inútil e passiva”, denuncia o torcedor do Real Madrid.

O documento termina com 21 recomendações para o ministério do Interior e dos Esportes da França para “revisar seu modelo de gestão” de grandes eventos esportivos e usar seus batalhões de choque “de maneira proporcional”.

Contatados pela reportagem do Le Monde, nem o ministério do Interior nem a Polícia haviam respondido, até a publicação da reportagem.

