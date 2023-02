Polícia identifica mulher esquartejada que teve corpo espalhado em parque de Paris

A vítima, cujo corpo foi encontrado no parque Buttes-Chaumont (foto), no leste de Paris, foi identificada como uma mulher de 46 anos, moradora da periferia de Paris. Lidwien Van Dixhoorn

Texto por: RFI 2 min

A investigação sobre a descoberta de um corpo esquartejado no parque parisiense Buttes-Chaumont avançou significativamente nesta quarta-feira (15), com a identificação da vítima, uma mulher de 46 anos que morava na periferia de Paris. O marido havia alertado a polícia sobre seu desaparecimento no início de fevereiro.