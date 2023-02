Polícia faz buscas em casa de mulher encontrada esquartejada em parque de Paris

Um policial municipal caminha no parque Buttes-Chaumont, no 19º arrondissement de Paris, em 13 de fevereiro de 2023.

A polícia francesa realizou buscas no apartamento da mulher cujos restos mortais foram encontrados em um grande parque de Paris, o Buttes Chaumont, no 19° distrito da cidade, e nos arredores. A mulher, uma mãe de família de 46 anos de origem argelina, morava em Montreuil, na periferia da capital.

Publicidade Leia mais

O crime impressionou pela violência: na segunda-feira (13), o quadril e parte das pernas de Assia M. B. foram localizados dentro de um saco de lixo escondido no parque, e o resto do corpo em outras sacolas nas proximidades de uma das entradas do local, no dia seguinte, pela polícia. A identificação formal dos restos foi confirmada nesta quarta-feira (15).

A vítima foi vista pela última vez quando saiu de casa, em 31 de janeiro, mas a família de Assia informou à polícia sobre o desaparecimento quase uma semana depois, no dia 6 de fevereiro, em uma delegacia de polícia de Seine-Saint-Denis. Em entrevista à rádio RTL, o marido da mulher declarou que não sabia onde ela iria no dia em que desapareceu e só se preocupou à noite, quando ela não retornou ao domicílio.

Marido interrogado

O homem já foi interrogado pela polícia, mas não foi detido. Desde a divulgação do caso na imprensa, ele retirou as fotos da esposa de seu perfil nas redes sociais, onde havia pedido ajuda para encontrar a mulher. À RTL, ele questionou: “Será que ela encontrou quem não deveria? Quem poderia querer machucá-la? Lamento não ter perguntado mais a ela onde ela iria no dia em que desapareceu”.

O apartamento da vítima, onde vivia com o marido e os três filhos de 8, 14 e 17 anos, foi investigado pelos policiais. Vestígios de sangue foram encontrados no banheiro e na cozinha, entretanto, poderiam se tratar de traços “da vida cotidiana”, conforme informações do jornal Le Parisien.

Ainda de acordo com o diário, por enquanto a polícia não identificou qualquer relação entre os integrantes da família e atividades criminosas. A autópsia deve permitir determinar a data e a hora da morte, ainda desconhecidas, de acordo com o Ministério Público de Paris.

O parque Buttes Chaumont foi evacuado e fechado ao público na segunda-feira e reaberto terça-feira à tarde. Situado no leste parisiense, o local é muito frequentado por moradores da região, famílias e também turistas, mas fica em um dos bairros com maior criminalidade de Paris, o 19º distrito.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro