Novo assassinato de professora a facadas reativa traumatismo de ataques a escolas na França

Foto de ilustração. A polícia investiga a morte de uma professora de espanhol em sala de aula, na França. AP - Francois Mori

Texto por: Maria Paula Carvalho 4 min

A polícia francesa começou a ouvir testemunhas e o principal suspeito da morte de uma professora de espanhol, na manhã desta quarta-feira (22), em uma escola particular de Saint-Jean-de Luz (Pirineus Atlânticos), no sudoeste da França. O ministro da Educação visitou o local do crime. A vítima foi atacada a facadas por um aluno, em sala de aula.