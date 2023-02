Marido de mulher encontrada esquartejada em parque Paris é colocado sob custódia da polícia

Um policial municipal caminha ao lado de um carro dos serviços de segurança da cidade de Paris no parque Buttes-Chaumont, no 19º arrondissement de Paris, em 13 de fevereiro de 2023.

O marido de Assia B., cujo corpo foi encontrado em pedaços no parque Buttes-Chaumont, em Paris, foi colocado sob custódia policial, na quinta-feira (23), de acordo com fontes próximas ao caso.

O desaparecimento da mulher de 46 anos havia sido comunicado à polícia no dia 6 de fevereiro pelo suspeito. A instrução judicial foi aberta, em 17 de fevereiro, sob acusações de assassinato, atentado contra a integridade de um cadáver e ocultação de cadáver, segundo o Ministério Público de Paris.

De acordo com o jornal Le Parisien, o nome da vítima seria Assia Matoug. A pedido dos investigadores, Youcef Matoug, seu marido, e os três filhos do casal, de 8, 14 e 16 anos, foram até o prédio da Brigada de Polícia Criminal de Paris, na manhã desta quinta-feira.

Ao chegar no local, o homem foi detido, enquanto os filhos mais novos do casal foram ouvidos, mas como testemunhas. Todos eles deixaram as instalações da polícia à noite.

O filho mais velho foi brevemente colocado sob custódia policial, enquanto a polícia verificava certas declarações, e liberado em seguida.

Incoerências

Em entrevista à rádio francesa RTL em 15 de fevereiro, Youcef Matoug repetiu sua versão dos fatos, dizendo que Assia tinha saído de casa em 31 de janeiro e que não perguntou aonde ela ia porque a vítima tinha o hábito de ir a feiras para comprar roupas e depois revendê-las. Ele alega ter ficado em casa para cuidar dos filhos.

Desde o início da investigação, as diversas incoerências no depoimento do marido de Assia levantaram suspeitas na polícia. Ele denunciou o desaparecimento da esposa somente em 6 de fevereiro.

Segundo informações recolhidas pelos investigadores, Assia saía raramente do apartamento, no bairro de Montreuil, periferia de Paris, o que explica por que poucas pessoas na vizinhança a conheciam, de acordo com Le Parisien.

Desempregada, Assia vivia com o marido, também sem emprego, e os três filhos. Eles não tinham passagem pela polícia.

