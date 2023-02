Filme feminista 'La Nuit du 12' ganha o César; premiados fazem homenagens às mulheres, à Ucrânia e ao Irã

O diretor Dominik Moll (à esquerda) com o roteirista Gilles Marchand (direita) após receber o prêmio de melhor adaptação na cerimônia do 48º César. © BERTRAND GUAY / AFP

Texto por: RFI 4 min

"La Nuit du 12" (A noite do 12, em tradução livre), que narra a impossível investigação de um feminicídio na França, triunfou no 48º César, em Paris, durante uma cerimônia em que muitas vozes denunciaram a ausência de mulheres entre os indicados ao prêmio de melhor filme. O longa conquistou seis prêmios nesta cerimônia emblemática do cinema francês, incluindo uma rara dupla premiação: o César de melhor filme e o de melhor diretor, para Dominik Moll.