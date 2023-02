Crime em Paris: marido preso depois de esquartejar mulher transportou restos do corpo em um ônibus

Árvores do parque de Buttes-Chaumont, em Paris, onde o argelino Youcef Matoug depositou sacos de lixo com os restos do corpo da mulher que ele reconheceu ter assassinado.

O jornal Le Parisien traz nesta segunda-feira (27) novas revelações escabrosas sobre o homicídio de Assia, a mãe de família argelina de 46 anos assassinada no dia 30 de janeiro, cujo corpo esquartejado foi encontrado no parque Buttes-Chaumont, em Paris. Segundo o diário francês, o marido da vítima, que confessou o crime, transportou os restos do corpo da mulher dentro de um ônibus.

No último sábado (25), Youcef, de 50 anos, foi indiciado por homicídio com agravante e dissimulação do cadáver da esposa. Durante o interrogatório policial, o pai de família argelino disse que não tinha a intenção de matar a mulher, mas o crime aconteceu depois de uma briga. Tudo indica que não houve um estopim particular no dia do assassinato; a disputa estourou por um acúmulo de recriminações mútuas que dificultavam o relacionamento do casal há vários anos.

O homem de cabelo e barba grisalhos, na descrição do Le Parisien, contou aos policiais que depois de estrangular a mulher, ele esquartejou o corpo dela na cozinha do apartamento da família e colocou os restos de Assia em diferentes sacos de lixo. Como ele não tinha carro, Youcef transportou os sacos, escondidos em um carrinho de feira, de ônibus. Chegando ao parque, ele espalhou os sacos plásticos em diferentes pontos do jardim e numa linha férrea adjacente que foi desativada.

A advogada que representa o suspeito disse ao jornal francês que a escolha de um parque público movimentado como o Buttes-Chaumont revela que o suspeito tinha um desejo inconsciente de que o corpo da mulher fosse encontrado e a polícia pudesse solucionar o crime. "Ele não conseguiu contar aos filhos que era o responsável pela morte da mãe deles", disse a advogada Dominique Beyreuther-Minkov. Assia deixou três filhos menores, de 8, 14 e 16 anos.

Youcef chegou à França em 2006 proveniente da Argélia. Desde 2013, a família morava em um edifício em Montreuil, um subúrbio próximo da capital. Depois de trabalhar durante alguns anos em um supermercado, o suspeito estava desempregado no momento do crime.

Ao final do interrogatório, Youcef teve a prisão preventiva decretada. Os filhos do casal estão sob a guarda de um tio, membro da família paterna.

