Airbnb abre reserva para hospedagem na Ópera de Paris durante uma noite

Pela primeira vez desde a sua fundação, em 1875, a suntuosa Ópera Garnier abrirá as portas para uma hospedagem única, através de uma operação da plataforma Airbnb. A reserva neste que foi o cenário da célebre obra do francês Gaston Leroux poderá ser feita a partir desta quarta-feira (1°).

Passar uma noite no clima de "O Fantasma da Ópera" será possível graças a uma iniciativa do Airbnb para a promoção do turismo patrimonial da França e da Europa. Um dos espaços mais exclusivos do Palácio Garnier, o camarote de honra, será transformado em um quarto onde, no máximo, duas pessoas poderão ser alojadas.

Engana-se quem pensa que um valor astronômico precisará ser desembolsado: módicos € 37 - o número do camarote - (cerca de R$ 205) serão cobrados pela hospedagem descrita como "uma noite extraordinária".

A experiência inclui também uma visita aos bastidores do Palácio Garnier, raramente abertos ao público, uma aula de balé com um dos profissionais da Ópera de Paris, um recital exclusivo de artistas da Academia da Ópera de Paris, além de um jantar no espaço chamado de "Foyer de la Danse" (Lar da Dança), uma peça histórica localizada atrás do palco, onde os bailarinos se aquecem antes dos espetáculos.

Um quarto no camarote número 37 da Ópera Garnier hospedará até dois visitantes no próximo 16 de julho. © THIBAUT CHAPOTOT/Divulgação Airbnb

A anfitriã desta hospedagem é Véronique Dubrulle Leroux, bisneta do autor do "O Fantasma da Ópera". Ela lembra que a história criada por Gaston Leroux inspirou gerações, comoveu leitores ao redor do mundo e, quase 115 anos após o lançamento do livro, dois sortudos poderão mergulhar neste universo. "Tenho o prazer de homenagear meu bisavô e dar as boas-vindas aos viajantes ao famoso cenário do romance para uma estadia excepcional."

Para poder fazer a reserva, algumas regras foram estabelecidas: ter 18 anos ou mais, possuir um perfil no Airbnb e um histórico positivo na plataforma. O camarote estará disponível para aluguel a partir das 18h de Paris (14h em Brasília) desta quarta-feira, 1° de março. A estadia é para uma data única: 16 de julho de 2023.

Hóspedes jantarão no espaço chamado de "Foyer de la Danse" (Lar da Dança), uma peça histórica localizada atrás do palco da Ópera Garnier, onde bailarinos se aquecem antes dos espetáculos. © THIBAUT CHAPOTOT/Divulgação Airbnb

Essa não é a primeira vez que o Airbnb disponibiliza hospedagem em um local histórico. Em 2019, o Museu do Louvre abriu as portas para acolher dois usuários da plataforma durante uma noite. Apenas na França, a companhia possibilita passar a noite em cerca de quatro mil locais tombados como patrimônio, entre castelos, fortes e edifícios religiosos. O objetivo, segundo a companhia, é fazer o público viajar na História para experiências culturais únicas.

