França: turismo internacional traz faturamento recorde de quase € 58 bilhões em 2022

A França faturou € 57,9 bilhões em 2022 graças ao turismo internacional, receitas “recordes”, mas ainda inferiores às da rival Espanha, segundo a agência Atout France, responsável por promover o turismo francês no exterior.

No final de dezembro de 2022, as receitas do turismo internacional na França aumentaram € 1,2 bilhão em relação a 2019, um ano antes da pandemia de Covid-19, detalha a agência num relatório econômico publicado em seu site.

“O resultado é explicado não só pela volta dos clientes europeus e americanos, mas também pela inflação, que aumenta mecanicamente a receita em valor”, especifica o documento.

Por outro lado, o fluxo de viajantes “da Ásia, em particular da China ou do Japão, continua muito fraco”. Em termos de receitas do turismo internacional, a França mantém-se à frente da Espanha, “que vai recuperar a liderança europeia em 2022”, uma vez que Madri já tinha acumulado € 64,8 bilhões no final de novembro.

Entre os clientes estrangeiros que mais gastaram na França em 2022 estão cidadãos de três países vizinhos: Bélgica (€ 7,3 bilhões), Alemanha (€ 6,5 bilhões) e Reino Unido (€ 6,2 bilhões). Os Estados Unidos ocupam o quinto lugar (€ 5,6 bilhões).

Depois de “boa” atividade durante as férias de Natal e nas regiões de montanha, apesar de inicialmente “com pouca ou neve ausente”, a Atout France olha com “certo otimismo” para o primeiro trimestre de 2023, “apesar de um contexto ainda difícil" economicamente, devido à inflação, e geopoliticamente, devido à guerra na Ucrânia.

(Com informações da AFP)

