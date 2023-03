Com mais de 1,2 milhão de manifestantes, greve na França bate recorde e sindicatos preparam novo ato

As ruas de Paris foram tomadas por manifestantes neste 6° dia de protestos contra a reforma da Previdência. AP - Aurelien Morissard

Texto por: RFI 2 min

A 6ª jornada de manifestações contra o projeto de reforma da Previdência na França bateu um novo recorde de adesão, com mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, segundo as autoridades. Os sindicatos afirmam que 3,5 milhões de pessoas se manifestaram e, diante da falta de reação do governo, já se preparam para mais uma jornada de passeatas.