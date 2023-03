Macron anuncia projeto de lei para colocar direito ao aborto na Constituição

O presidente francês Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu AP - Benoit Tessier

Texto por: RFI 3 min

No Dia Internacional da Mulher, o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou que pretende inscrever na Constituição francesa o direito à liberdade de abortar. A medida deverá entrar em um projeto de lei que será enviado em breve ao Congresso. A ação pretende garantir a manutenção do direito feminino no país, diante do avanço de pautas conservadoras.