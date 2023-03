Ópera de Paris consagra primeiro bailarino negro em mais de 3 séculos de existência

A Ópera de Paris nomeou Guillaume Diop como estrela neste sábado (11), após uma apresentação de "Giselle" em Seul, consagrando a extraordinária carreira desse prodígio de 23 anos, um dos raros dançarinos negros ou mestiços da instituição.

Sua nomeação como estrela foi anunciada no palco do LG Arts Center, em Seul, na Coreia do Sul, onde o bailarino, ovacionado, acabava de interpretar o papel de Albrecht pela segunda vez no balé romântico de Jean Coralli e Jules Perrot, com primeira bailarina Dorothée Gilbert como parceira.

Tendo se tornado a jovem esperança da companhia por mais de um ano, Guillaume Diop é um dos cinco autores do manifesto “Da questão racial à ópera”, escrito em 2020 na esteira do movimento #BlackLivesMatter, que visava trazer esta questão "para fora do silêncio que a envolve".

Fato raro, ele foi promovido a "sujeito" no final da competição de novembro de 2022 e alcançou o título de estrela sem antes passar pelo título de "primeiro dançarino", como um punhado de antecessores, incluindo Laurent Hilaire, em 1985, Manuel Legris, em 1986 e Mathieu Ganio, em 2004.

Sua nomeação ocorre pouco mais de uma semana depois da neozelandesa Hannah O'Neill e do francês Marc Moreau, após uma apresentação de "Ballet Impérial", de George Balanchine, em Paris.

Foi anunciada por delegação de Alexander Neef, diretor-geral da Ópera de Paris, ausente em Seul, por proposta do diretor de dança, o espanhol José Martinez, nomeado em 2022 para substituir Aurélie Dupont.

“Fiz estas três nomeações em muito pouco tempo para enviar uma mensagem aos bailarinos, jovens e velhos, grandes ou pequenos” e “para os fazer compreender a importância de estar na profissão”, explicou ao jornal Le Figaro José Martinez.

"Ainda há três cargos para homens a serem preenchidos e dois para mulheres e mais nos próximos dois anos", disse ele.

Questionado sobre a nomeação de Guillaume Diop, José Martinez garantiu que "em nenhum momento lhe passou pela cabeça nomeá-lo pela cor da sua pele".

"Não esperava nada disso", reagiu a nova estrela no mesmo jornal. “Espero que isso tranquilize os pais de crianças que como eu querem seguir essa carreira, mas não tenho certeza se quero falar sobre isso. No fundo, trabalhei como todo mundo”, insistiu.

Envolvido no corpo de balé em 2018, Guillaume Diop já foi atuou em vários papéis de estrela, dançando os principais papéis masculinos em "La Bayadère", "Don Quixote", "O Lago dos Cisnes" e "Romeu e Julieta".

Iniciado na dança aos quatro anos, antes de iniciar seu aprendizado em 2008 no Conservatório do 18º arrondissement de Paris, atuou na "Canção do companheiro errante" de Maurice Béjart na Opéra Bastille entre 21 de abril e 28 de maio.

