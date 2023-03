Greve dos garis: queda de braço entre governo e Prefeitura de Paris é destaque na imprensa

Fotografia, tirada em Paris, em 13 de março de 2023, mostra o lixo doméstico perto da catedral de Notre-Dame, que se acumula na calçada enquanto os catadores estão em greve contra a proposta de reforma da Previdência do governo francês. AFP - ALAIN JOCARD

No final do nono dia de greve dos garis em Paris, o governo aumenta o tom e pede uma solução da prefeitura para o recolhimento do lixo. Essa atitude, encabeçada pelo ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, está na capa dos principais jornais desta quarta-feira (15).