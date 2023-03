Parlamentares franceses chegam a acordo às vésperas de voto decisivo sobre reforma da aposentadoria

Um manifestante segura um cartaz que diz "não recuar para salvar nossas aposentadorias", durante manifestações contra a reforma da Previdência, em Paris, em 15 de março de 2023. © Anne Morzine / RFI

Texto por: RFI 2 min

As negociações do projeto de reforma da Previdência avançaram nesta quarta-feira (15), com a aprovação na Comissão Conjunta Mista (CMP) de senadores e deputados da medida mais polêmica do documento, às vésperas do voto decisivo dos senadores e dos deputados. Enquanto isso, as manifestações tiveram menos adesão nas ruas das principais cidades francesas, mas algumas categorias continuam mobilizadas.